Zaščita je radioaktivna

Ni jih malo, ki se na smrt bojijo 5G-tehnologije in pograbijo vsak izdelek, za katerega proizvajalci trdijo, da jih bo ščitil pred nevarnimi elektromagnetnimi frekvencami, ki naj bi jih te antene oddajale. Na spletu je tako denimo za okrog 50 evrov mogoče kupiti posebno kapo, ki je sicer videti kot povsem navadna, tudi na seznamu materialov, iz katerih je narejena, drugega kot bombaž, najlon in srebrna vlakna ni opaziti, a naj bi možgane ščitila pred škodljivim sevanjem.

Zaščitna kapa je videti kot povsem običajno pokrivalo, je pa cena občutno višja. FOTO: Andrew Neel/pexels

Uporabniki so navdušeni, saj so jo ocenili s 4,8 od petih točk, po njihovih besedah deluje odlično in je trenutno tudi razprodana. Tisti, ki se jim zdi, da kapa ne bo omogočala dovolj dobre zaščite, si lahko omislijo tudi zaščitno odejo, ki bo njihova telesa pred sevanjem varovala med spanjem. Cena je precej zasoljena, dobrih 400 evrov. Sto evrov stane poseben pas, namenjen zaščiti nosečnic oziroma njihovih nerojenih otrok, desetaka več pa ovratnica, ki bo zaščitila štirinožne prijatelje.

A če so vsi omenjeni pripomočki glede na sestavo povsem nenevarni, pa to ne velja za poseben nakit, nad katerim se navdušujejo na Nizozemskem. Tudi ta naj bi varoval pred 5G-sevanjem, izkazalo pa se je, da vsebuje radioaktivne snovi. Še posebno nevarni so obeski, ki so sicer izredno lični ter primerni tako za ženske kot moške, za športne aktivnosti ali svečane dogodke. A ker se med nošenjem dotikajo kože, je nevarnost, da radioaktivni delci pridejo v organizem, velika. »Trenutno ne obstajajo nikakršni znanstveni dokazi, da bi 5G-tehnologija kakor koli škodovala zdravju, prav tako ni dokazov, da bi razni pripomočki ljudi ščitili pred kakršnim koli sevanjem.

Na spletu je mogoče najti tudi kape, odeje, pasove za nosečnice in pasje ovratnice, ki naj bi ščitile pred sevanjem.

Že dolgo pa obstajajo dokazi, da je radioaktivno sevanje zelo škodljivo, saj poškoduje DNK-zapis osebe, ki mu je izpostavljena,« je dejal strokovnjak z nizozemskega urada za atomsko varnost in zaščito pred sevanjem. Urad je prodajo nakita, v katerem so našli nevarne delce, že prepovedal. »Res je, da gre za nizko vsebnost teh snovi, a predmete naj bi se nosilo ves čas, in to v stiku s kožo. Po nekaj časa se lahko zato v organizmu poveča vsebnost radioaktivnih snovi. Čeprav izdelki obljubljajo zaščito pred sevanjem, so mu uporabniki med nošenjem izpostavljeni,« so še pojasnili na uradu.