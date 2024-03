Zaradi sindroma othello patološko ljubosumna na svojega moža

Ljubosumje je nadležna stvar in mnogo razmerij je že razpadlo zaradi njega. Čeprav mora redno opravljati teste z detektorjem laži in se žena na vse pretege trudi, da bi ga zadržala med domačimi štirimi stenami, pa v zakonu še vedno vztraja Steve Wood. Njegova Debbi si menda ne more pomagati, že pred leti so ji psihologi namreč diagnosticirali sindrom othello, ki je pravzaprav le lepši izraz za patološko ljubosumje.

Steve v preteklosti ni storil nič takšnega, da bi moralo njegovo 43-letno ženo skrbeti; njene težave so se začele, ko se je nenadoma močno zredila. Tako zelo, da se je invalidsko upokojila, od takrat pa ne zapušča več hiše. Čeprav je priznala, da so njeni obroki večinoma sestavljeni iz krompirjevega čipsa, sladkih gaziranih pijač in škatlice cigaret, vztraja, da ne more shujšati, v telovadnico si ne upa, saj je prepričana, da se ji bodo drugi smejali.

Trenutno nosi konfekcijsko številko 52, za zdravo hrano pa zaradi draginje nima denarja. Se je pa ta našel za kar tri igralne konzole, ki jih je kupila možu med zadnjim poskusom, da ga zadrži doma.

Zakaj bi hodil ven, če jaz ne morem?

»Zakaj bi hodil ven, če jaz ne morem? Če oba sediva v dnevni sobi in igrava videoigre, vsaj vem, da ni s kakšno drugo žensko,« pravi Debbi, ki je možu med drugim prepovedala tudi oglede serij in filmov, v katerih nastopata britanski igralki, za kateri sumi, da sta možu všeč. Steve kljub temu vztraja, da svojo ženo ljubi iz vsega srca in mu niti na pamet ne pade, da bi pogledal kakšno drugo žensko, kaj šele zapustil svojo drago. Priznava pa, da ga boli, da mu Debbi tega ne verjame.