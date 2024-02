Zaradi obilnega sneženja težave pri sosedih

Obilno sneženje na avstrijskem Koroškem je povzročilo kar nekaj težav, več tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Zgodilo se je tudi več prometnih nesreč.

V bližini Beljaka je na avto padlo večjo drevo, pri čemer je voznica ostala nepoškodovana. V Špitalu ob Dravi pa sta bili v trčenju avtomobilov poškodovani dve osebi.

Zaradi obilnega sneženja in teže snega so se po avstrijski deželi podrla številna drevesa, zaradi česar je bilo več tisoč gospodinjstev brez elektrike. Dopoldne jih je bilo brez elektrike še 2000.

Nekatere ceste in prelazi so zaradi snega in podrtega drevja še vedno neprevozni.