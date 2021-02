Zaradi koronavirusa so ji odrezali tri prste

Nova koronavirusna bolezen pri ljudeh lahko pusti številne posledice. V Italiji so 86-letnici odrezali prste. O njej so pisali tudi v eni od medicinskih strokovnih reviji. Marca lani je poiskala pomoč pri zdravniku. Ti so ugotovili, da ima slabši pretok krvi skozi srce, piše Daily Mail, zaradi česar so ji dali zdravila za redčenje krvi. Čeprav ni imela koronavirusnih simptomov, so ji vzeli bris, ki pa je potrdil, da je pozitivna. Kakšen mesec kasneje se je spet vrnila v bolnišnico s počrnelimi tremi prsti. Krivec je bil strdek , ki je ustavil pretok krvi. Kljub trudu zdravnikov jim kazalca, prstanca in mezinca ni uspelo rešiti.



Stroka opozarja, da je covid 19 multisistemska bolezen, ki pušča resne posledice. Krvni strdki – kar tretjina prebolelih naj bi imela težave z njimi, kažejo nekatere statistike – lahko zaidejo kamor koli, kar pa je je lahko tudi usodno.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: