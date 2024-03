Zanikali so vohunjenje za Rusijo

Pet bolgarskih državljanov, obtoženih, da so v Veliki Britaniji med avgustom 2020 in februarjem 2023 vohunili za Rusijo, se je danes na sodišču v Londonu izreklo za nedolžne. Predvidoma štiri mesece dolgo sojenje proti njim se bo začelo oktobra.

45-letni Orlin Rusev, 41-letni Bizer Džambazov, 31-letna Katrin Ivanova, 31-letni Ivan Stojanov in 29-letna Vanja Gaberova so bili lani obtoženi »zarote zbiranja informacij, ki bi lahko bile neposredno ali posredno koristne za sovražnika« z namenom škodovati varnosti in interesom Velike Britanije.

Šlo naj bi za zbiranje in posredovanje dokumentov in informacij Moskvi, pri čemer naj bi sodelovali z Avstrijcem Janom Marsalekom, nekdanjim visokim uslužbencem nemškega plačilnega podjetja Wirecard, ki ga je Nemčija pred časom uvrstila na seznam iskanih oseb zaradi suma goljufije.

Zanikali tudi

Rusev, Džambazov in Ivanova so sicer zanikali tudi obtožbe posedovanja lažnih dokumentov. Med drugim naj bi poleg britanskih, bolgarskih, francoskih, španskih, hrvaških, italijanskih, grških in čeških imeli pri sebi tudi slovenske dokumente.

Obtoženi naj bi delovali v operativni vohunski celici za ruske varnostne službe, sodelovali pa naj bi v operacijah v Veliki Britaniji in Evropi.