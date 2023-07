Zamudila sta letalo in naredila pravo dramo

Na letališču v Istanbulu so aretirali izraelska državljana, menda gre za očeta in sina, ki sta do letala v domovino prišla, ko je to že pripravljalo, da zapelje proti vzletni stezi. Kljub temu da so jima zaposleni na terminalu povedali, da sta prepozna, da so vrata zaprta, in jima poskušali preprečiti pot, pa je bila dvojica prepričana, da ga lahko še ujameta. Pognala sta se po pokritem prehodu, ki vodi do vhoda v letalo, ker so ga takrat že odstranili, pa ju je na koncu pričakala zgolj ogromna odprtina. A eden od njiju se je nenadoma pognal s prehoda in skočil na vlačilec, katerega naloga je, da letalo potisne do steze, od koder lahko nato varno nadaljuje pot do vzletišča.

Eden od njiju je poskušal na letalo kar skočiti.

Ker je bil vlačilec že pred letalom, je moški najverjetneje sklepal, da bo lahko po njem splezal do vrat ter vstopil. A namesto tega so letališki delavci oba moška zadržali do prihoda policistov, ki so ju nato odpeljali v pridržanje. Zaradi incidenta je letalo, ki je bilo namenjeno v Tel Aviv, vzletelo z enourno zamudo, kar je med potniki povzročilo nemalo negodovanja.

En teden prej naj bi trije Izraelci nadlegovali stevardeso. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

Sicer pa to ni bil edini škandal v Turčiji, v katerega so bili tisti dan vpleteni izraelski državljani. Le nekaj ur prej so oblasti namreč razkrile, da so že en teden v priporu trije mladci, in sicer zaradi obtožb, da so nadlegovali stevardeso na letu iz Tel Aviva v Istanbul. Njihovi družinski člani so policistom priznali, da so fantje res snemali stevardeso, ko se je ta trudila z razlago varnostnih navodil, in se ji smejali, zavrnili pa so očitke, da naj bi trojica omenjeno zaposleno tudi spolno nadlegovala. To zanikajo tudi vsi trije Izraelci.