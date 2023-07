Zakaj je bil Tesla obseden s števili 3, 6 in 9? Mislili so, da je fanatik, nato pa je bila razrešena neverjetna skrivnost

Nikola Tesla je bil genialni izumitelj in znanstvenik, ki je trdno verjel, da smrt ne obstaja, na svet je gledal s popolnoma drugimi očmi in s pomočjo zavesti spreminjal resničnost.

Njegovi prispevki so močno vplivali na naš sodobni svet, a obstaja element njegovega življenja, ki že dolgo bega raziskovalce: njegova obsedenost s števili 3, 6 in 9. Ta tri števila se pojavljajo v njegovih raziskavah in izumih, pogosto tam, kjer jih najmanj pričakujejo. Čeprav ne moremo vedeti, kaj točno je navdihnilo njegovo obsedenost s 3, 6 in 9, je jasno, da so prav ta števila igrala pomembno vlogo v njegovem življenju in raziskovanju.

»Če bi le poznali veličastnost števil 3, 6 in 9, bi imeli v rokah ključ do vesolja.«



Nikola Tesla

Razlaga treh števil

Tesla je skozi svoje življenje in delo uporabljal 3, 6, in 9 za predstavljanje različnih konceptov. Uporabil jih je na primer za simbolizacijo treh komponent sistema: vnosa, obdelave in izhoda; za šest korakov, potrebnih za dokončanje katerega koli projekta: načrtovanje, organiziranje, zaposlovanje, vodenje, nadzor in spremljanje; za devet planetov v našem sončnem sistemu.

Teslovo zanimanje za matematiko ga je vodilo k raziskovanju matematičnih enačb, povezanih s prenosom energije, kot so resonanca, harmonija in frekvenčna modulacija. Teoretiziral je, da če bi lahko razumeli korelacijo med temi enačbami, bi lahko nadzorovali ali posnemali določene energije ali frekvence, ki bi se lahko uporabljale v številnih panogah, od komunikacijskih sistemov do medicinskih tehnologij.

Poleg njihovega matematičnega pomena je Tesla s temi števili povezoval tudi duhovni pomen. Verjel je, da imajo, če so pravilno izkoriščena, zdravilni potencial, in sicer zaradi njihove sposobnosti manipuliranja z energijo. Z razumevanjem, kako ta energija deluje na kvantni ravni, lahko ljudje izkoristimo njeno moč tako na duhovni kot znanstveni ravni.

Ne glede na to, kaj so Tesli pomenila ta števila, osebno ali poklicno, je jasno, da so imela pomembno vlogo pri njegovih raziskavah in zapuščini skozi zgodovino – tako zelo, da še danes naprej raziskujemo njihov pomen skozi znanstveno eksperimentiranje.

Špekulacije o tem, zakaj je bil tako obseden s temi tremi števili

Nikola Tesla je bil očitno obseden s števili 3, 6 in 9 in obstaja veliko možnih razlag, zakaj so ga tako pritegnile. Morda so imela zanj duhovni pomen. V numerologiji, starodavni obliki vedeževanja, ki temelji na moči števil, 3, 6 in 9 predstavljajo duhovno rast. V kitajski filozofiji je 3 povezana z energijo, 6 predstavlja harmonijo in 9 simbolizira intelektualno moč. Ta kombinacija atributov bi lahko pojasnila, zakaj je bil Tesla tako predan številom.

Možno je tudi, da so imela ta števila zanj čustveni pomen. Na primer, Tesla se je morda videl v številu 3 – rojen je bil med nevihto 10. julija 1856 (1 + 1 + 8 + 5 + 6 = 21; 2 + 1 = 3), kar simbolizira ambicioznost in ustvarjalnost – medtem ko je 6 predstavljalo očetovo trdo delo (delal je kot duhovnik), 9 pa mamino iznajdljivost (izmislila naj bi si gospodinjske aparate).

Druga možnost je, da so ta tri števila preprosto povezana z njegovim matematičnim prepričanjem – verjel je, da bi razumevanje korelacije med matematičnimi enačbami, povezanimi s prenosom energije, lahko revolucioniralo tehnologijo – ali pa so bila povezane z zlatim rezom, ki se pogosto uporablja v z naravo navdihnjenem oblikovanju, kot so npr. spirale in valovi.