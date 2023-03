Najnevarnejši izum Tesle v strogi tajnosti: nihče ni vedel za temačno stran znanstvenika

Poznavalci del znanstvenika Nikole Tesle znajo povedati, da je bil rojen pred svojim časom, nekateri njegovi izumi pa še danes niso pravilno razumljeni. Zahvaljujoč Teslovemu briljantnemu umu smo prišli do številnih odkritij na področju elektrotehnike, fizike in radijske tehnologije.

Nekaj najpomembnejših:

sistem izmeničnega toka;

miniaturni električni oscilator;

proizvodnja rentgenskih žarkov;

radijski valovi in ​​daljinski upravljalnik.

In čeprav je večina njegovih izumov koristila celotnemu človeštvu, bi njegov najmračnejši izum koristil le tistim s sprevrženim umom.

Žarek smrti

Tesla je zadnje dni svojega življenja preživel v hotelu Clinton, kjer je padel v velike finančne dolgove. Da bi jih poravnal, se je domislil, da bi lahko to storil z enim od svojih izumov. Tako se je rodil »žarek smrti«. Gre za napravo, ki bi pošiljala žarke delcev skozi prosti zrak s tako energijo, da bi na razdalji 400 kilometrov lahko uničilo sovražnikovo vojsko, vojsko z milijonom vojakov ali pa letalsko floto z 10.000 letali. Zanimanje za tovrstno orožje so pokazale vse svetovne velesile, vključno z ZDA in Sovjetsko zvezo.

Ko so Teslo leta 1943 našli mrtvega v hotelski sobi, so Američani znanstvenikovo sobo takoj preiskali, v upanju, da najdejo skrivno in nevarno orožje. Med njimi je bil tudi John G. Trump, stric 45. predsednika ZDA, ki je dejal, da se je, preden je odprl škatlo s smrtonosno vsebino, zbal za svoje življenje. A v leseni škatli z opozorilom, da lahko nepravilno odpiranje povzroči detonacijo, ki bi uničila New York, ni bilo ničesar razen merilnih instrumentov, znanih kot Wheatstonov mostiček, s katerim so do konca prejšnjega stoletja merili električni upor. Tako kot marsikateri njegovi kasnejši izumi, tudi orožje z delci ni bilo nikoli izdelano. Je pa FBI leta 2016 javnosti razkril 250 dokumentov, ki ponujajo svež vpogled v Teslino življenje in zadnje obdobje znanstvenega delovanja. Dokumenti vsebujejo tudi nove informacije o zloglasnem orožju.

To sicer ni bilo prvič, da je Tesla želel s svojimi odkritji poplačati dolgove. Leta 1915 je bil namreč prisiljen prodati Wardencliffov ali Teslin stolp, da bi pokril dolg, ki si ga je nakopal v hotelu Waldorf-Astoria.