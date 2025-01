Spregovorili tisti, ki jih je prizadelo cepivo proti covidu-19: zagnali bodo veliko preiskavo

V preiskavi o pandemiji covida-19 v Veliki Britaniji so prizadeti posamezniki predstavili svoje izkušnje s stranskimi učinki cepiv proti covidu-19. Preiskava trenutno preučuje razvoj cepiv in izvedbo programa cepljenja, pri čemer so odkrili številne primere, ki kažejo na resne posledice, poroča britanski Telegraph.

Predstavniki skupin, kot je Vaccine Injured and Bereaved UK (VIBUK - Poškodovani in žalujoči zaradi cepljenja), so poudarili, da je vlada zamudila priložnost, da bi javnost pravočasno opozorila na morebitna tveganja.

Kate Scott, katere mož Jamie je utrpel hude posledice po cepljenju z AstraZeneco, je dejala: »Vsi smo sledili vladnemu pozivu k cepljenju, vendar so bile posledice za nas in naše družine katastrofalne.«

Po zadnjih podatkih je več kot 17.500 Britancev vložilo zahtevek za odškodnino, vendar je bilo do zdaj odobrenih le 188 izplačil. Številne prošnje so bile zavrnjene, saj posamezniki niso dosegli zahtevanega 60-odstotnega praga invalidnosti.

Največji delež poškodb povezan z AstraZeneco

Večina potrjenih poškodb zaradi cepiv je povezana z AstraZeneco, ki lahko povzroči smrt, ko zaradi cepiva nastopi trombocitopenija ali tromboza.

Tudi cepiva mRNA, kot sta Pfizer in Moderna, so bila povezana s povečanjem srčnih težav.

Kljub opozorilom je Velika Britanija nadaljevala uporabo AstraZenece dlje kot mnoge evropske države, kar kritiki označujejo za napako.

»Želimo si, da bodo naše zgodbe slišane.« FOTO: Leon Vidic/delo

Med ganljivimi pričevanji je tudi Gareth Eve, ki je izgubil ženo Liso pri 44 letih. »Njena izguba je pustila neskončno praznino v naših življenjih,« je povedal.

Halina in Antony Reid iz Leedsa sta povedala, da je smrt njunega 28-letnega sina Alexa zaradi cepiva AstraZeneca uničila njuno življenje.

Pozivi k reformam in odgovornosti

Skupina VIBUK poziva k takojšnji reformi, saj trenutna enkratna odškodnina v višini 120.000 funtov (142.199 evrov) ne zadošča za kritje življenjskih stroškov in posledic poškodb. Zahtevajo pravičnejši in ustreznejši sistem odškodnin ter priznanje dolgotrajnih vplivov, ki jih cepiva povzročajo prizadetim.

Tudi cepiva mRNA, kot sta Pfizer in Moderna, so bila povezana s povečanjem srčnih težav. FOTO: Johanna Geron Reuters

Tudi zdravstveni minister Wes Streeting je priznal potrebo po reformi sistema in naročil pripravo več možnih rešitev.

Organizacija UKCVFamily, ki sodeluje v preiskavi in pomaga tistim, ki jih je prizadelo cepljenje, načrtuje objavo stotin študij primerov posameznikov, ki so utrpeli škodo zaradi cepiv, da bi zagotovili, da se podobne napake v prihodnje ne ponovijo.

»Želimo si, da bodo naše zgodbe slišane, da takšna zanemarjanja in slabo ravnanje nikoli več ne prizadenejo drugih,« je poudarila ustanoviteljica Charlet Crichton, ki je zaradi cepiva utrpela trajne poškodbe.