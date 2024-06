Zagreb bo leta 2026 dobil samovozeče taksije, a predstavitev je naletela na težavo

Podjetje P3 Mobility, ki ga je osnoval podjetnik Mate Rimac, je danes na Hrvaškem predstavilo težko pričakovane robotske taksije, ki naj bi v Zagrebu začeli voziti leta 2026. Dotično vozilo je imenovano Verne po slovitem pisatelju Julesu Vernu, a predstavitev ni potekala gladko, saj robotski taksi ni ubogal Rimčevih ukazov.

Rimac je na predstavitvi povedal, da gre za popolnoma avtonomno električno vozilo, zgrajeno na novi platformi, ki je po njegovih besedah ​​prilagojena avtonomni vožnji. Poudarili so, da je bil Verne zasnovan in izdelan kot varno in udobno samovozeče vozilo. Programsko opremo, ki jo podjetje razvija, bo sestavljala uporabniška aplikacija za naročanje prevoza in platforma za upravljanje storitev.

»Prek aplikacije,« je povedal Mate Rimac, »bodo uporabniki že pred vožnjo lahko personalizirali vse nastavitve vozila, kot so osvetlitev, temperatura in celo vonj v notranjosti.«

V vsakem mestu, kjer bo Verne na voljo, pa naj bi postavili specializirano infrastrukturo, imenovana »Mothership«. Tam bodo vozila dnevno pregledovali, vzdrževali, čistili in polnili.

V Zagrebu že gradijo prvi proizvodni obrat za te avtomobile. Verne je po velikosti podoben Volkswagnovemu Golfu, vendar ima veliko notranjega prostora. Baterija naj bi zadostovala za 14 ur vožnje, nato jo bo treba napolniti.

Storitev »kot za najbogatejše«

»Končni rezultat bi bila najboljša možna izkušnja mobilnosti za vse. Vsak uporabnik bo lahko doživel boljšo izkušnjo in storitev od teh, ki jih že zdaj uživajo najbogatejši - in to po zelo dostopni ceni,« je dejal Rimac.

Predstavitev projekta robotskega taksija Verne. FOTO: Goran Mehkek Cropix

Poudaril je, da bo Verne imel veliko prostora, a le dva sedeža, saj so po njegovih besedah ​​raziskave pokazale, da sta v vozilih običajno ena ali dve osebi. Poudaril je, da trenutno na cestah ni ničesar podobnega njegovemu izdelku.

V vozilo bo integrirana tudi napredna platforma za avtonomno vožnjo, imenovana »Mobileye drive«. Gre za sofisticiran nabor senzorjev, kamer, radarjev in vsega drugega, kar bo omogočalo ta tip vožnje.

Adriano Mudri, glavni oblikovalski direktor pri podjetju, je ob dejstvu, da gre za dvosed, poudaril, da se večina uporabnikov lahko zadovolji z dvosedežnikom, saj naj bi imel Verne več prostora kot drage limuzine. Notranjost bo po njegovih besedah ​​spominjala na dnevno sobo.

Vozilo ne bo imelo tipične armaturne plošče, temveč 43-palčni zaslon, namenjen zabavi in ​​deljenju informacij o potovanju med vožnjo. Vozilo bo opremljeno tudi s 17 zvočniki, uporabniki pa ga bodo lahko naročili preko aplikacije.

V Zagrebu leta 2026, nato drugod

Predsednik uprave Marko Pejković je napovedal, da podjetje v južnem delu Zagreba začenja gradnjo velikega proizvodnega obrata, kjer bodo izdelovali svoja vozila.

Vozilo ne bo imelo armaturne plošče, temveč 43-palčni zaslon. FOTO: Goran Mehkek Cropix

Podjetje ima sicer že podpisane pogodbe z 11 mesti v EU, Veliki Britaniji in na Bližnjem vzhodu, pogajajo pa se še s 30 dodatnimi mesti. Verne že testirajo po mestu, ko bodo lansirali storitev, pa naj bi jih bilo samo v Zagrebu več sto.

»Naša ideja ni nadomestiti javni prevoz, ampak delovati v simbiozi,« je napovedal Pejković.

Težave s predstavitvijo

Med predstavitvijo revolucionarnega taksija pa je prišlo do neslutene težave, saj se je vozilo ustavilo na začetku poti. Težavo naj bi povzročila okvara enega od koles.

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob tem dejal, da bo čez dva dni minilo leto dni od podpisa pogodbe, s katero so temu projektu dodelili 180 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

»Glede zakonodajnega okvira bomo med pionirji, celotna vlada in ministrstvo za promet in notranje zadeve delamo na tem, da ta projekt zaživi,« je dejal in dodal, da ima vlada v omenjeni projekt zaupanje in ga podpira že od vsega začetka.

Po njegovih besedah ​​je Rimac na svoji poslovni poti naletel na mnoge ovire in dodal, da je to usoda številnih inovatorjev. Verne je v očeh premierja vrhunec sodobne tehnologije - torej vozilo prihodnosti.