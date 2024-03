Za impresivni stolp bodo odšteli kar milijardo (FOTO)

Čeprav se kitajska ideja o zeleni soseski ni obnesla, rastje je med drugim povsem ušlo izpod nadzora, namesto oaze miru pa so stolpnice postale leglo komarjev in drugih insektov, nameravajo nekaj zelo podobnega zdaj zgraditi v Los Angelesu.

Stolp, poimenovali so ga Zvezda, si je zamislil priznani arhitekt Norman Foster, projekt je ocenjen na milijardo evrov. Načrte za čudoviti stolp z vrtovi, ki bodo dajali vtis, kot da se ovijajo okoli stavbe, so pred dnevi predali mestnim svetnikom. Če bodo projekt odobrili, se bo gradnja začela v začetku leta 2026, stavba naj bi bila predvidoma končana leta 2029.

Stolpnica, visoka 22 nadstropij, naj bi stala na eni najbolj prestižnih lokacij v Hollywoodu, v ulici, imenovani Sunset Boulevard, v njej pa bodo večinoma poslovni prostori, Foster jih je opisal kot pisarne prihodnosti, kjer se združijo skupnost, dobro počutje in sodelovanje. Okrog in okrog stavbe bodo prostorne s cvetočim drevjem, palmami in drugim rastjem obrasle terase, od notranjih prostorov jih bodo ločevala ogromna steklena vrata, ki bodo, kot je že nekaj let v modi, povezovala zunanji in notranji svet. Iz višjih nadstropij se bodo videli okoliških hribi in tudi sloviti napis Hollywood.

Stolpnica, visoka 22 nadstropij, naj bi stala na eni najbolj prestižnih lokacij v Hollywoodu, v ulici Sunset Boulevard.

Losangeleški nepremičninski trg si še ni opomogel od padca med pandemijo covida-19, saj so se mnoga podjetja tudi po njenem koncu odločila, da se zaposleni ne bodo vrnili na delovna mesta in tako trenutno v središču mesta 30 odstotkov poslovnih prostorov sameva.