Za pivo kmalu 30 evrov

Britanci so eden tistih narodov, ki obožujejo pivo, a po analizi sodeč, ki so jo izvedli v nacionalnem statističnem uradu, si bodo morali kmalu poiskati novo najljubšo pijačo. Če gre verjeti projekcijam rasti cen tega priljubljenega napitka, bo namreč za pivo na Otoku čez 16 let treba odšteti neverjetnih 25,7 funta, kar trenutno znaša dobrih 30 evrov.

Če bi se vsak petek po službi s sodelavci odpravili na vrček ali dva, kot radi počno, bi jih to konkretno udarilo po žepu, še posebno ker se bodo do leta 2040 gotovo dvignile tudi cene drugih dobrin. Pri izračunu so statistiki upoštevali trenutno rast cen piva, ki se je samo letos dvignila za 11 odstotkov in stane v povprečju 4,69 funta (pet evrov in pol), v zadnjih petih letih pa se je cena dvignila za 28 odstotkov. Lani so dvig cen mnogi pripisovali slabi letini ječmena, ki je ena glavnih sestavin piva, a krivo, kot kaže, ni bilo leto, saj je cena končnega produkta rasla tudi, ko je bila letina dobra.

Zaradi visokih cen je po vsem kraljestvu svoja vrata samo v prvem četrtletju letošnjega leta zaprla že polovica pubov. FOTO: Rilueda/Getty Images

Zaradi visokih cen je po vsem kraljestvu svoja vrata v samo prvem četrtletju letošnjega leta zaprla že polovica pubov, ki jih ljudje obiskujejo prav zaradi piva, čeprav v tradicionalnih britanskih pivnicah strežejo tudi drugo pijačo in seveda hrano. »Še vedno se nisem privadil, da je treba za vrček odšteti pet funtov, če se bo ta cena podvojila, bo to grozljivo, če se napovedi oziroma izračuni uresničijo in bo treba nekega dne za pivo odšteti 25 funtov, pa bom nehal piti, drugega mi ne preostane. A druženje ob pivu je del naše kulture, če se bomo morali začeti družiti ob čaju, to ne bo isto. Nismo kraljeva družina in osebno si ne predstavljam ogleda nogometne tekme s skodelico čaja v roki,« je za britanski časnik povedal Tom Porter, ki je sicer le eden od ogorčenih Britancev.