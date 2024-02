Nasa objavila poseben oglas: če vas izberejo, vas čaka nepozabna dogodivščina

Pozor, vaše življenje lahko postane znanstvena fantastika! A le če se boste odzvali Nasinemu oglasu, ki išče prostovoljce za življenje v bivaku Mars Dune Alpha. V približno 160 m² veliko zgradbo, ki so jo zgradili z uporabo 3D-tiskalnika, se boste preselili za 13 mesecev. Zgradba ne stoji na rdečem planetu, kjer naj bi postavili take modele, ko bo enkrat ugotovljeno, da omogoča kakovostno bivanje, temveč v Vesoljskem centru Johnson v Teksasu.

Znanstveniki bodo v prihodnjih mesecih s pomočjo prostovoljcev ugotavljali, kako je s fizičnim in psihičnim zdravjem ljudi, ki živijo v ekstremni izolaciji in daleč stran od svojih najdražjih. Ker gre za slabe bivanjske razmere, bodo prostovoljce za poskus z uradnim nazivom Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) skrbno izbirali.

Posnemanje misije bo kar se da podobno pravi.

Izbor bo trajal kar 13 mesecev. To bo že druga skupina prostovoljcev, ki bo izkusila življenje v skrajnih razmerah, prvi so se vselili v bivak junija 2023. Izbrani prostovoljci bodo plačani 10 dolarjev za vsako budno uro, ki jo bodo prebili v bivaku, kar jim bo, če bodo vztrajali do konca, prineslo okoli 60.000 dolarjev (55.700 evrov).

»Posnemanje misije bo karseda podobno pravi, kar pomeni, da bodo lahko vključeni okoljski stresorji, kot so omejitev hrane in pijače, izolacija, okvara opreme in velike delovne obremenitve,« opozarja Nasa. Posadka se bo virtualno sprehajala po vesolju, komunicirala, gojila pridelke, pripravljala in uživala hrano, se gibala, skrbela za higieno, opravljala vzdrževalna dela, imeli pa bodo tudi čas zase, za znanstveno delo in spanje. Izbranci bivaka v nobenem primeru ne bodo smeli zapustiti pred rokom razen v primeru hudih zdravstvenih težav.