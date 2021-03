Z državami EU doseženi dogovori o proizvodnji Sputnika V

Razvijalci ruskega cepiva proti covidu 19 Sputnik V so danes sporočili, da so dosegli dogovore o proizvodnji tega cepiva v ključnih državah članicah EU.



Kot je danes sporočil vodja ruskega sklada za neposredne naložbe (RDIF) Kiril Dmitrijev, je njegova organizacija sklenila »dogovore s podjetji iz Italije, Španije, Francije in Nemčije za začetek proizvodnje Sputnika V«. Ti dogovori bodo omogočili hitrejšo dobavo cepiva na evropski trg, potem ko mu bo zeleno luč prižgala Evropska agencija za zdravila (Ema), poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Ema je pogojno dovoljenje za promet sicer do zdaj izdala štirim cepivom, nazadnje pretekli teden cepivu ameriškega podjetja Johnson & Johnson. Tekoči pregled Sputnika V je agencija začela 4. marca in takrat sporočila, da bo ocenila njegovo skladnost z običajnimi standardi EU glede učinkovitosti, varnosti in kakovosti.



Ruska tiskovna agencija Tass sicer danes navaja besede predstavnika Eme Marca Cavalerija, ki je za italijanski radio Sole 24 Ore ocenil, da agencija Sputniku V zelene luči ne bo mogla prižgati pred koncem aprila ali pred majem, saj da mora oceniti tudi proizvodne standarde.



Nekaj članic EU se je medtem že odločilo, da ne bodo čakale na dovoljenje Eme. Prva se je za ta korak februarja odločila Madžarska, ki Sputnik V že uporablja, kasneje pa sta se za naročilo tega cepiva odločili še Češka in Slovaška.



Po podatkih RDIF je bilo cepivo od avgusta lani, ko so ga registrirali v Rusiji, doslej registrirano že v več kot 50 državah. V Rusiji je dva odmerka tega cepiva doslej prejelo že 3,5 milijona ljudi.

