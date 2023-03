Vznemirljivi prizori s kmetijske šole: sama žalost, ko boste videli, kaj so dijaki posneli (VIDEO)

Društvo za zaščito živali Novi Sad 'Spans' je na družbenih omrežjih obvestilo javnost, da so v minulih dneh prejeli več skrb vzbujajočih posnetkov in fotografij, ki so jih dijaki posneli v hlevu kmetijske šole iz mesta Futog, kjer izvajajo praktične vaje.

Zapisali so, da gre za pričevanje o »nečloveškem odnosu, ki ga imajo na tej šoli do živali, zaradi česar živali pogosto trpijo, konča pa se tudi s smrtjo«.

Na posnetku je mogoče videti poginulo svinjo z mladičem, ki so ju dijaki našli v ponedeljek, poginila pa naj bi v soboto, menda ob kotenju. Povsod naj bi bila kri in tam sta ležala do ponedeljka, ko so ju našli dijaki. Po njihovem pričevanju jim je eden od profesorjev dejal, naj prašiča prenesejo pred hlev, tam ju je prevzela veterinarska higienska služba, kjer se lahko naroči odvoz živalskih trupel.

V drugem videu je mrtva krava

Krava naj bi po pisanju dijakov že več dni nepremično ležala v hlevu. Kot navajajo, naj po telitvi ne bi dobila kalcija, ker ji ga je verjetno nekdo pozabil dati. »V eni od objav smo tudi videli, da je bila stara krava umetno oplojena. Zdaj ne more vstati in menda se čaka, da pogine, preden jo odpeljejo v klavnico. To so govorice, ki krožijo po šoli. Teliček je sam v boksu zraven, leži in trpi,« so navedli v društvu Spans.

Dijaki naj bi učitelje menda vprašali, zakaj živali ne uspavajo, a so dejali: »Ali menite, da ima šola denar?«

V društvu Spans pravijo, da so prejeli tudi fotografije presuhih prašičev. Dijaki pa trdijo, da so živali v »katastrofalnem stanju«.

Zadevo je prevzela inšpekcija, s šole se pa še niso odzvali.

​