Vznemirjujoč posnetek: Izrael sesuli z droni, na desetine ranjenih in mrtvih (VIDEO)

V napadu z droni na severu Izraela je bilo ranjenih več kot 60 ljudi. Po poročilih iz urgence je več ljudi huje poškodovanih in so v kritičnem stanju.

V napadu libanonske militantne skupine Hezbolah na vojaško oporišče v bližini mesta Binyamin severno od Tel Aviva so bili ubiti štirje vojaki, sedem drugih pa je bilo huje ranjenih.

Izraelski zdravstveni uradniki so sporočili, da so štirje ranjeni v kritičnem stanju, pet ljudi pa v resnem stanju, medtem ko je 14 ljudi utrpelo zmerne poškodbe, navaja CNN.

Ranjene so prepeljali v bolnišnice po vsem Izraelu

Napad velja za enega največjih na Izrael od začetka spopadov na Bližnjem vzhodu v začetku oktobra lani.

»Helikopterji in reševalna vozila so evakuirali vse ranjene,« so sporočili z urgence.

V izraelskem napadu na poslopje šole v Gazi 15 mrtvih V izraelskem napadu je v nedeljo zvečer v poslopju šole, ki v begunskem taborišču Nuseirat v osrednji Gazi služi kot zatočišče za razseljene Palestince, umrlo najmanj 15 ljudi, je sporočila civilna zaščita v enklavi. Izraelska vojska navedbe preučuje.

Na družbenem omrežju X je bil objavljen posnetek, ki naj bi prikazoval posledice napada Hezbolaha z droni na središče izraelske vojske.

Medicinski center Hillel Yaffe v severnoosrednjem Izraelu je sporočil, da zdravi 36 žrtev, in dodal, da gre za različne stopnje poškodb.

Hezbolah je sporočil, da je bil napad odgovor na četrtkove izraelske napade na Libanon, v katerih je bilo ubitih 22 ljudi, 117 pa je bilo ranjenih.