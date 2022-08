Vuhuni na delu? Rusa in Ukrajinec skušali vdreti v vojaški objekt

Dva ruska in en ukrajinski državljan so skušali vdreti v albanski vojaški objekt Gramsh, namenjen razstavljanju odsluženega orožja. Poškodovana sta bila dva albanska vojaka, ki sta jih pri dejanju opazila in skušala ustaviti. Eden je preskočil varnostno ograjo obrata v osrednji Albaniji ter napadel vojaka, ki sta se mu zoperstavila, je danes povedal obrambni minister Niko Peleshi. »Ruski državljan se je odzval s silo in uporabil tudi razpršilo, ki je poškodovalo dva vojaka. Vseeno sta uspela posvariti policijo,« je Peleshi povedal po obisku vojakov v bolnišnici. Vojaka sicer nista resneje poškodovana in ju bodo kmalu odpustili iz bolnišnice.

Albanske sile so 24-letnega ruskega državljana aretirale, ko je fotografiral tovarno. Kasneje so v avtomobilu nedaleč od obrata odkrili in aretirali še 33-letnega Rusa in 25-letnega Ukrajinca. Trojica je osumljena vohunjenja, je povedal albanski premier Edi Rama. »Gre za incident, ki ga moramo obravnavati v širšem regionalnem in političnem kontekstu. Ne moremo reči, da je šlo za običajen incident, a hkrati tudi ne smemo prehitro delati sklepov,« je dodal Peleshi.