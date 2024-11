Vstajenje pariške Notre-Dame

Čeprav znamenita pariška katedrala Notre-Dame, ki je pred petimi leti in pol skoraj v celoti pogorela v požaru, uradno še ni odprta, je svetovna javnost včeraj lahko videla, kakšna je njena notranjost po prenovi.

Vanjo se je namreč podal francoski predsednik Emmanuel Macron v spremstvu žene Brigitte Macron, pariškega nadškofa Laurenta Ulricha in televizijskih kamer ter za javnost pripravil prvi vodeni ogled, poleg tega so tako tudi simbolično zaznamovali konec gradbenih del. Slovesnost je ekskluzivno prenašala francoska televizija France 2, ki je dogodek napovedovala kot vstajenje pariške katedrale.

Spet bleščeča notranjost FOTO: Stephane De Sakutin, AFP

Uradno se bo katedrala za obiskovalce in vernike odprla 7. decembra, naslednji dan pa bodo že imeli prvo sveto mašo. Kot je napovedal Philippe Jost, predsednik uprave javnega zavoda, odgovornega za obnovo, bodo obiskovalci odslej lahko občudovali »veličino brušenega kamna brezmadežne beline, kakršnega v katedrali morda niso videli že stoletja in ki je v ostrem nasprotju s sivimi tlakovci iz leta 2019. Svetli kamni, očiščeni črnine, ki se je nabirala stoletja, obnovljeni vitraži in sklepniki osvetljujejo ladjo z bleščavostjo, kakršne še ni bilo,« je dejal.

Obisk par končal s poklonom

Macron je gledalce popeljal tudi pod novo strešno konstrukcijo, ki je bila obnovljena s srednjeveškimi tehnikami in več kot tisoč skrbno izbranimi hrasti, ter v stolp, ki se od februarja lani znova dviga nad pariškim obzorjem. Da bi izboljšali varnost, so namestili najsodobnejši protipožarni sistem, vključno s sistemom za razprševanje na strešnih tramovih, ki bi se vključil ob morebitnem požaru.

Obisk je predsedniški par končal s poklonom in podelitvijo častnih diplom kar 2000 obrtnikom in strokovnjakom, ki so sodelovali pri tem velikanskem in 700 milijonov evrov vrednem projektu, zgodovinski trenutek pa so ovekovečili s skupno fotografijo v ladji katedrale.