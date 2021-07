Vse za dobro fotografijo: strele vzele kar 76 življenj

Nekateri so pasli živino sredi nevihte in se usodno zatekli pod drevo, okoli 30 jih je radovedno zrlo v strele z znamenitih opazovalnih stolpov iz 12. stoletja v turističnem mestu Džajpur v državi Radžastan in se pri tem še fotografirali: pozirali so pred zasloni pametnih telefonov, da bi svoje sledilce na družabnih omrežjih navdušili s spektakularnimi selfieji.



Skupno so v minulih dneh strele vzele najmanj 76 življenj v Indiji, poročajo tamkajšnje oblasti, ki zaskrbljene spremljajo začetek monsunskega obdobja. To bo trajalo predvidoma do septembra, že zdaj pa, kot kaže, povzroča obilo zapletov. Med trideseterico, ki se je zbrala na priljubljeni trdnjavi, jih je kar nekaj popadalo v obrambne jarke, tako da so imele reševalne službe kar nekaj težav pri iskanju poškodovancev in smrtnih žrtev, teh naj bi bilo 11; med ranjenimi je mnoge zajela panika, številni so vpili zaradi neznosnih bolečin, poročajo tuji mediji. Največ ljudi je zaradi udarov strele umrlo v državi Utar Pradeš, po zadnjih podatkih 42, a natančnih okoliščin oblasti ne navajajo.



Udari strele so v monsunskem obdobju v Indiji zelo pogosti, pravzaprav čedalje pogostejši, ugotavljajo meteorologi, ki opozarjajo na posledice podnebne krize. Leta 2019 so strele vzele 2900 življenj, tudi letos ne pričakujejo nič manj žrtev. Leta 2018 so v državi Andra Pradeš ugotovili kar 36.749 udarov strele v samo 13 urah. Nestanovitno vreme povzroča tudi preglavice in nesreče v letalskem prometu.

