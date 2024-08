Vse več turistov poletje preživlja v Skandinaviji. »Španija in Italija? Ne prenesem tega«

Skupina turistov se v koloni prebija skozi norveški ledenik Nigardsbreen. Pogled proti dolini razkriva ledeniško jezero z globoko, intenzivno zeleno vodo in slapovi. Piha mrzel veter, temperatura je okoli deset stopinj, a sonce na vrhu ledenika sije in greje obraze amaterskih alpinistov.

Za Hanneke Bechthum z Nizozemske je to popoln dan za poletne počitnice: »Seveda si večina ljudi še vedno želi na sonce. Toda Španija ali Italija v tem letnem času? Tam je vse bolj vroče in odkrito povedano, tega ne prenesem več.«

Vodnik Steinar Bruheim, ki že več kot 40 let vodi turiste na ledenik Nigardsbreen, pravi, da imajo za obiskovalce, kot je Hanneke, poseben izraz: »Imenujemo jih podnebni turisti, ker pobegnejo pred vročino na jugu Evrope. Zato prihajajo k nam v Skandinavijo poleti, čeprav je tukaj le 15 stopinj in dežuje.«

Porast števila turistov

Ta trend ni prisoten le na Norveškem. Število tujih turistov, ki imajo raje zmerno poletno klimo, ki tam prevladuje, narašča tudi na Švedskem, piše Deutsche Welle. Med njimi sta Karin in Janek Struwe iz Nemčije, ki sta v preteklosti rada preživljala poletne počitnice v Sredozemlju. Zdaj se jim tam zdi prevroče.

»Neznosno vroče je. Ničesar ne moreš narediti, ves čas moraš nositi kapo in se mazati s kremo za sončenje. Enostavno ni več zabavno.«

Lastnik kampa na severozahodu Švedske, Bert de Vries, poroča o letošnjem povečanju števila tujih gostov za 20 odstotkov. »Goste smo vprašali, ali so prvič na Švedskem. Mnogi so rekli, da so včasih hodili na jug, zdaj pa je tam prevroče ali pa so poplave.«

Hladno vreme kot turistični magnet

Švedska državna turistična agencija Visit Sweden je za privabljanje turistov, ki imajo raje hladno vreme, zagnala posebno marketinško kampanjo. Direktorica Susanne Andersson pravi: »Na svoji spletni strani smo poudarili, kaj je mogoče doživeti na Švedskem, da bi pritegnili stranke, ki jih zanimajo takšne počitnice.«

Tromso, Norveška. FOTO: Shutterstock

Niso pa vsi zadovoljni s tem trendom. Priljubljene regije, zlasti v poletnih mesecih, trpijo zaradi posledic množičnega turizma. Tudi Švedska je še neodločena, ali mora država res na ta način izkoriščati podnebne spremembe.

Glede na študijo Evropske unije bi se lahko iz te situacije v prihodnjih letih razvil trajen trend. Na podlagi podatkov iz 269 evropskih regij so ocenili vplive trenutnih podnebnih razmer na turizem.

Prihajajo z letali, kar stanje še slabša

»Opažamo jasen trend jug-sever v spremembah turističnega povpraševanja. Severne regije imajo koristi od podnebnih sprememb, medtem ko se južne regije soočajo z znatnim upadom turističnega povpraševanja. To je paradoks,« so dejali avtorji študije.

Otok Senja na Norveškem. FOTO: Shutterstock

Turistični vodnik Bruheim pokaže na golo skalovje pod ledeniki na Norveškem. »Pred dvajsetimi leti je ledenik segal globoko v dolino,« se spominja in opozarja na posledice nenadzorovanega turizma. »Turistični industriji na Norveškem smo rekli: 'Nehajte nas oglaševati v Aziji!' To je paradoks: želijo videti ledenike, preden izginejo, vendar več ljudi prihaja z letali, večji je vpliv na podnebne spremembe in s tem večja je nevarnost za ledenike,« je dejal.