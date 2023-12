Vsak peti prepričan, da je holokavst mit

O GROZOTAH vojn, predvsem druge svetovne, se učijo ljudje po vsem svetu, večinoma že v osnovnih šolah, kljub temu pa je nedavna raziskava, ki so jo izvedli v Združenih državah Amerike, pokazala, da je kar vsak peti Američan med 18. in 29. letom starosti prepričan, da je holokavst mit, torej nekaj, kar se ni zgodilo.

V anketi je sodelovalo 1500 državljanov Združenih držav Amerike.

Še več je takšnih, ki verjamejo, da so nacisti med vojno množično pobijali Jude, a da vse skupaj najverjetneje ni bilo tako zelo hudo, kot je mogoče prebrati v zgodovinskih knjigah, pripovedovanja ljudi pa da so močno pretirana.

Presenetljivo je tudi dejstvo, da je večina od 1500 ljudi, ki so sodelovali v anketi ter izrazili dvom ali celo popolno zanikanje holokavsta, po politični prepričanosti demokratov, čeprav so k teorijam zarot običajno bolj nagnjeni republikanci. In vir informacij, od koder omenjeni mladi dobivajo večino informacij, ki so jih napeljale k takemu razmišljanju, je pravo leglo teorij zarote.

Kar 32 odstotkov jih je namreč priznalo, da novice o aktualnih in preteklih dogodkih dobijo večinoma z družbenega omrežja tiktok in jim tudi zaupajo. Bolj kot informacijam, ki jih dobijo v šoli ali uveljavljenih medijih. V starostni skupini med 30. in 44. letom je tistih, ki so prepričani, da je holokavst le mit, že bistveno manj, zgolj dva odstotka, starejši od 65 let ne dvomijo o tem, da so se nacistične grozote zares dogajale, le dva odstotka pa je takšnih, ki dopuščajo možnost, da so bila pričevanja pretirana.