Vložena obtožnica zaradi umora dedka Luke Modrića

Na Hrvaškem so zaradi vojnih zločinov vložili obtožnico proti Željku Badži (63), ki je obtožen serije likvidacij leta 1991, med drugim tudi umora dedka Luke Modrića (38). Ubili so ga 18. decembra v mestu Zaton Obrovacki pri Zadru, več kot tri desetletja pozneje pa je bila vložena obtožnica zoper njegovega domnevnega morilca.

Badža in neznani pripadniki njegove enote so prestregli Luko Modrića (61), ki je nedaleč od stare družinske hiše peljal koze na pašo. Nato je bilo ubitih še šest starejših ljudi. Postopek proti nekdanjemu policistu Željku Badži je bil uveden pred tremi leti, obtoženca pa so pozvali na zaslišanje v Avstralijo, kjer živi približno deset let. Konec lanskega leta so mu odredili preiskovalni pripor, saj ni dosegljiv hrvaškim pravosodnim organom.

Vsi so jokali

»Čeprav sem bil še majhen, sem v življenju čutil veliko strahu. Strah pred vojno in granatami počasi puščam za seboj. Nikoli ne bom pozabil občutka strahu, ko so četniki ubili mojega dedka. Zelo sem ga imel rad. Vsi so jokali, jaz pa nisem mogel razumeti, da mojega ljubljenega dedka ni več,« je v avtobiografiji zapisal Luka Modrić.

»Bil je ubit, jaz pa sem šel skozi veliko stvari v otroštvu. Ampak pomaga ti, da pogledaš na stvari drugače in na koncu te ne skrbi. Sprejmeš, da sta vsak poraz in vsaka ovira del nogometa, in se naučiš živeti s tem. Zelo me je prizadelo. Pustilo je brazgotine na moji družini, še posebno na mojem očetu. To je bilo travmatično obdobje. Ni bilo lahko, toda moji starši so naju s sestro poskušali držati stran od vsega, da nisva občutila toliko gorja, ki se je dogajal. To je oblikovalo moj karakter in razvil sem se kot oseba, naučil sem se boriti, biti skromen in ostati z obema nogama na tleh,« je dejal Modrić.

Luka Modrić že 12 sezon igra za Real Madrid, s katerim je petkrat dvignil pokal Lige prvakov, v svoji karieri pa je igral še za zagrebški Dinamo, Zrinjski, Inter iz Zaprešića in Tottenham, poroča mondo.rs.