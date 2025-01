Viralna fotografija hiše, ki je v kalifornijskem požaru ostala nedotaknjena

Prejšnji teden so uničujoči požari v Los Angelesu opustošili številne domove, pri čemer je zgorelo približno 12.000 objektov. V poplavi strašnih fotografij pogorišča je ena postala viralna – na njej je hiša v soseski Pacific Palisades, ki je ostala nepoškodovana, medtem ko so okoliške hiše zgorele.

Po mnenju arhitekta Grega Chasna razlog tiči v specifičnem načinu gradnje: hiša je obdana z območjem brez vegetacije, ograjena z betonskim zidom, ima kovinsko streho z ognjevarno podlago, negorljive materiale in minimalističen dizajn.

Hiše, ki kljubujejo plamenom

Gasilci so potrdili, da premišljena gradnja povečuje možnosti preživetja, čeprav nobena hiša ni povsem varna pred ekstremnimi požari.

Pomembni dejavniki vključujejo uporabo negorljivih materialov, kot so beton, jeklo in primeren omet, ter vgradnjo sistemov za omejevanje širjenja požara. Elementi, kot so rešetke za prezračevanje in večslojna okna, lahko preprečijo vdor žerjavice, ki povzroči kar 90 % požarov stavb.

Starejše zgradbe so tempirana bomba

V ZDA se kar 44 milijonov domov nahaja na območjih, kjer se gozdni tereni stikajo s stanovanjskimi naselji, kar povečuje tveganje požarov. Številne starejše hiše so grajene iz lesenih materialov ali sintetičnih snovi, ki pospešujejo širjenje ognja.

Medtem ko gradbeni predpisi, kot je kalifornijski zakon iz leta 2008, zahtevajo uporabo negorljivih materialov za nove stavbe, so starejše zgradbe iz tega obdobja ranljive in pogosto ne izpolnjujejo sodobnih varnostnih standardov.

Tako je bila videti narava v soseski Altadena 19. januarja 2025. FOTO: Brandon Bell Getty Images Via Afp

Zmagovalna strategija: obrambni pas

Raziskovalka Alexandra Syphard opozarja, da tudi domovi, zgrajeni po najvišjih standardih, morda ne bodo preživeli silovitih vetrov, ki žerjavico nosijo s hitrostjo več kot 100 km/h.

Kolektivni pristopi, kot je odstranjevanje vnetljivih materialov in vzpostavitev obrambnega pasu okoli hiš, lahko znatno zmanjšajo tveganje požarov. Obrambni pas vključuje odstranjevanje suhe vegetacije in nadomeščanje z negorljivimi materiali, kot so gramoz, kamen ali zemlja.

Par v soseski Altadena išče ostanke svoje hiše, ki je zgorela v požaru Eaton. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

