Komentar Miše Terček: Hollywood v plamenih

Hollywood je v plamenih in tabloidi štejejo, koliko multimilijonskih vil slavnih zvezdnikov je že zgorelo v elitnih delih Los Angelesa. Ameriško javnost namreč zanimajo predvsem slednji, čeprav imajo ravno ti več domov in posestva po vsem svetu. Ljudje žal že od nekdaj radi beremo predvsem, kaj se dogaja bogatim, čeprav je v največjem kalifornijskem mestu brez strehe nad glavo ostalo tudi na tisoče povsem običajnih slehernikov, ki jim je po vsej verjetnosti tamkajšnja nepremičnina predstavljala edino varnost in jo bodo le stežka nadomestili (če sploh).

A tudi zvezdniki ne želijo zgolj tarnati, saj se preveč zavedajo pomembnosti svoje blagovne znamke (od katere živijo in zaradi katere si lahko sploh privoščijo večdesetmilijonske graščine) oziroma imajo za svetovanje v kriznih situacijah najete in dobro plačane piarovce (strokovnjake za t. i. damage control). Zatorej so finančno pomoč na novo brezdomnim prebivalcem Los Angelesa obljubili že tudi nekateri znani Hollywoodčani, denimo pevka Beyonce, ki namerava prek svoje fundacije Beygood prizadetim donirati približno 2,4 milijona evrov. »Los Angeles, stojimo ti ob strani,« je na družbenih omrežjih objavila njena fundacija. Po napovedih naj bi bila pomoč namenjena prizadetim družinam na območju Altadene in Pasadene, donacije pa naj bi 43-letna Beyonce, za katero mnogi sumijo, da bo kmalu ena od imen na dolgem seznamu udeležencev kontroverznih druženj pri raperju P. Diddyju, namenila tudi cerkvam in organizacijam, ki pomagajo v opustošeni regiji.

Da bosta donirali denar in drugo obliko pomoči, sta med drugim napovedali tudi ameriški igralki Halle Berry in Jamie Lee Curtis. Slednja je ob nedavni presunljivi objavi posledic požarov v njeni soseski Pacific Palisades napovedala, da bo donirala približno milijon evrov, prva pa, da bo darovala različne predmete, med njimi svoja (najbrž ne ravno poceni) oblačila. Igralka Angelina Jolie naj bi v svoji hiši celo gostila ljudi, ki so ostali brez doma.

Poleg slavnih so finančno pomoč v višini več milijonov (od deset do petnajst) napovedala tudi podjetja, ki služijo kruh v Hollywoodu in jim Los Angeles predstavlja pomemben vir dohodka, denimo koncerni Walt Disney, Amazon, Universal, Apple in Netflix. Po zadnjih podatkih so ognjeni zublji v Los Angelesu in njegovi okolici uničili ali poškodovali več kot 12.000 stavb, umrlo je najmanj 24 ljudi, več deset jih pogrešajo.

A kot smo poudarili prej, mediji premalo pozornosti posvečajo revnejšemu delu prebivalstva – tisoči, ki so morali zapustiti svoje domove, se zdaj soočajo z izjemno visokimi najemninami in cenami hotelskih sob. Kalifornijski državni tožilec Rob Bonta je ob tem stopil na njihovo stran in oderuhe opozoril, da je nezakoniti dvig cen najemnin kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do enega leta in globo.

Zaradi požara so prestavili tudi razglasitev nominirancev za letošnje oskarje – razkrili jih bodo šele 23. januarja, in to zgolj virtualno oziroma prek spleta, kar nas na neki način vrača v čas pandemije. Upajmo, da se bo tudi ta zgodba dobro končala – za vse, ne zgolj za zvezdnike.