Videl svoje številke in prišel na loterijo po 315 milijonov evrov, nato pa šok ...

John Cheeks je v Washingtonu vplačal srečko Powerball, dva dni po žrebanju pa je na spletni strani loterije videl, da so izžrebane točno tiste številke, ki jih je izbral. Pri loteriji Powerball pa so sporočili, da so pomotoma objavili številke, ki niso bile izžrebane, in da zmagovalec ne bo prejel 340 milijonov dolarjev (okrog 315 milijonov evrov). Po tem se je Cheeks odločil tožiti loterijo.

Malo sem se vznemiril, poklical prijatelja, ki mi je rekel, naj fotografiram številke, kar sem tudi storil.

Pravi, da so številke, ki jih je obkrožil, kombinacije družinskih rojstnih dni in drugih številk osebnega pomena. Žrebanja ni gledal, čez dva dni pa je na spletni strani videl, da so izžrebane številke, ki jih je obkrožil, navaja Sky News.

»Malo sem se vznemiril, poklical prijatelja, ki mi je rekel, naj fotografiram številke, kar sem tudi storil. Nato sem šel spat,« je povedal John.

»Listek lahko kar vržete v smeti!«

Naslednji dan je šel na loterijsko pisarno, da bi dvignil svoj dobitek, vendar je bila njegova zahteva za izplačilo zavrnjena, ker sistem ni mogel potrditi lističa kot dobitnega. Ena od zaposlenih mu je dejala, »da listek ni zmagovalni in naj ga kar vrže v smeti, ker ne bo dobil denarja«. Namesto da bi ga vrgel v smeti, je Cheeks listek pospravil v sef in tožil Powerball.

Vodja projekta Taoti Brittany Bailey je na sodišču povedala, da je 6. januarja ekipa za zagotavljanje kakovosti izvajala testiranje, ki je vključevalo spreminjanje časovnih pasov v vzhodni standardni čas. Ob 12. uri in 9 minut so bili rezultati testiranja pomotoma objavljeni na spletni strani. Glede na to, da je bilo žrebanje 7. januarja, številke, objavljene dan prej, nikakor niso mogle biti tiste, ki so bile potrebne za dobitek.