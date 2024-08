Veliko odkritje: Sprehajali so se od Afrike do Amerike

Paleontologi so na dveh celinah, ki ju loči Atlantski ocean, našli zelo podobna odtisa dinozavrov. Ko so ju preučili, so ugotovili, da sta si izjemno podobna, tako po starosti kot tudi obliki, je dejal Louis L. Jacobs z univerze v Teksasu, ki je vodil študijo o starodavnih migracijah teh veličastnih izumrlih živalih. S kolegi so namreč po tem, ko so odkrili odtis stopala v Južni Ameriki v Braziliji in v Afriki v Kamerunu, ugotovili, da so pred milijoni let, ko je bila Zemlja videti zelo drugače kot danes, dinozavri potovali po neke vrste avtocesti z enega konca takrat še enotnega kontinenta na drugega.

Potovali so ob rekah, kjer so imeli na voljo vodo in hrano.

Že v preteklosti so paleontologi v Afriki in Južni Ameriki našli odtise dinozavrovih stopal. Ker so bili na prvi pogled izjemno podobni, so jih analizirali in odkrili osupljive podatke. Fosilizirane sledi so večinoma pripadale teropodom, dinozavrom s po tremi prsti na stopalih, sledi pa so se ohranile v blatu, kar je znak, da so se živali množično selile ob rekah. Tam so imele na voljo vodo in hrano, ko so rastline pozobale, pa so se odpravile naprej po takratnem superkontinentu, imenovanem Gondvana.

Naš planet je bil nekoč videti precej drugače. FOTO: Ianm35/getty Images

Superkontinent so tvorile današnji Severna in Južna Amerika, Afrika, Antarktika, Avstralija, Nova Zelandija, Arabija in Indijska podcelina. Gondvana je nastala pred 600 milijoni let. Pred približno 180 milijoni let, v obdobju jure, je zaradi premikov tektonskih plošč začela razpadati. Najprej se je odtrgal prav del, iz katerega sta pozneje nastali tudi Afrika in Južna Amerika; ko je okrog 40 milijonov let pozneje začel nastajati Atlantski ocean, sta se ločili še ti dve celini, ki se druga od druge še vedno oddaljujeta, in sicer približno dva centimetra in pol na leto.