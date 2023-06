Večji požar po eksploziji v Parizu uničil dve stavbi, več kot 20 ljudi poškodovanih

V osrednjem delu Pariza je danes po eksploziji neznanega izvora izbruhnil velik požar, zaradi česar sta se zrušili dve stavbi. Poškodovanih je več kot 20 ljudi, od tega štirje huje, so sporočile oblasti. Po navedbah pristojnega tožilstva sta dve osebi pogrešani. Gašenje in reševanje še potekata.

Požar je izbruhnil v petem okrožju francoske prestolnice, kjer se med drugim nahaja znana Latinska četrt, eno od turistično najbolj priljubljenih območij mesta.

V eni od stavb, ki sta se zrušili, je bila šola za modo. Na kraju dogodka je okoli 70 gasilskih vozil in 230 gasilcev.

Iščejo morebitne preživele

Ti se še vedno bojujejo z ognjenimi zublji, čeprav so požar do zdaj že omejili, je na kraju dogodka povedal načelnik pariške policije Laurent Nunez in dodal, da reševalci pod ruševinami iščejo morebitne preživele. Po njegovih besedah so gasilci preprečili širjenje požara na dve sosednji stavbi, ki so ju evakuirali.

Vzrok eksplozije še ni znan, vendar pa naj bi pred njo zaznali uhajanje plina, je na Twitterju zapisala županja petega pariškega okrožja Florence Berthout. Po navedbah pristojnega tožilstva se je preiskava dogodka že začela.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je pred tem na Twitterju pozval ljudi, naj se izogibajo območju, da ne bi ovirali posredovanja gasilcev in policije.