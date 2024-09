Večina jih med to posebno terapijo joče

Zdravljenje s starodavno kitajsko metodo, pri kateri terapevt zabada v kožo drobne igle, je priljubljeno tudi pri nas, marsikdo pa mora, preden se odpravi na zdravljenje z akupunkturo, premagati strah pred zabadanjem. Še posebno pogumne morajo biti stranke, ki se odpravijo na terapijo v kliniko Širakava v Tokiu na Japonskem. Tam so namreč izumili posebno tehniko zdravljenja, pri kateri uporabijo še več igel kot pri tradicionalni akupunkturi. Tamkajšnji pacienti še najbolj spominjajo na človeške blazinice za šivanke.

Dobrih 1260 evrov stane ena obravnava.

Za enkratno zabadanje z iglami klinika zaračuna 200.000 jenov (1260 evrov), terapija pa naj bi odpravljala številne tegobe in je zelo priljubljena tudi med športniki in igralci. Med pomembnimi strankami klinike so denimo filmski igralec Masataka Kubota, zvezdnica namiznega tenisa Ai Fukuhara in telovadec Rjusei Nišioka. Kubota je na instagramu objavil svoje fotografije, na katerih je prekrit z iglami po obrazu in prsih. Medtem ko je instagram fotografije označil kot občutljive, je igralec zdravljenje pohvalil in ga opisal kot vznemirljivo.

Menda izganjajo tudi duhove. FOTO: osebni arhiv

Menda preganja tudi duhove

Večina pacientov se ne more premagati, da med terapijo ne bi jokali. »To je izraz čiščenja duše. To so očiščevalne solze,« pravi ustanovitelj klinike Jusaku Širakava. Tehnika, ki jo uporabljajo na kliniki, naj bi bila še posebno učinkovita pri kronični bolečini in zakrčenosti mišic, vendar deluje tudi na duhovne zagate. Pacientom naj bi pomagala, da bi začeli sprejemati boljše odločitve, izboljšuje njihovo srečo in čisti dušo. Menda preganja tudi duhove, ki se želijo polastiti vašega telesa.

Tehniko, imenovano korenska akupunktura, izvaja okoli 500 klinik na Japonskem, ki se zgledujejo po Širakavi. Na Japonskem je skupno 120.000 ponudnikov akupunkture.