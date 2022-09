Včasih smo hodili nakupovat v Avstrijo in Italijo, bomo zdaj na Hrvaško?

Hrvaška vlada je danes z odločbo o neposrednih ukrepih nadzora cen devetim prehrambnim izdelkom omejila cene. Cene živil (med njimi tudi olje, moka, sladkor, svinjina, perutnina in mešano mleto meso) je tamkajšnja vlada omejila za več kot 30 odstotkov, da bi prebivalcem pomagala ublažiti težavno obdobje. Na Hrvaškem se tako kot v večini evropskih držav spopadajo s skokovito rastjo cen energentov in hrane.

Po vladni odločitvi najvišja maloprodajna cena za sončnično olje na liter ne sme preseči 2,12 evra, medtem ko je neto marža trgovca največ pet odstotkov. Najvišja maloprodajna cena trajnega mleka 2,8 na liter ne sme biti višja od 0,98 evra, marža pa ne višja od petih odstotkov. Beli sladkor ne sme stati več kot 1,06 evra na kilogram, marža pa se omejuje na največ en odstotek. Za kilogram gladke moke tipa T-550 bo cena omejena na 0,80 evra, za tip T-400 ostro moko na kilogram 0,83 evra.

Hrvaška vlada je danes sprejela paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden 21 milijard kun (2,79 milijarde evrov). Za pol leta je omejila cene elektrike, plina in drv za ogrevanje ter znižala in omejila cene nekaterih živilskih izdelkov. Povečala je tudi finančno pomoč za socialno ogrožene in napovedala poseben davek na dobiček.