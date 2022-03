V Ukrajino prispel eden najbolj smrtonosnih ostrostrelcev na svetu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto pozval pripadnike mednarodne skupnosti oboroženih sil, naj pridejo v vzhodno Evropo in se pridružijo boju proti ruskim okupatorjem. Na njegov poziv se je odzval eden najbolj razvpitih ostrostrelcev na svetu, 40-letni Kanadčan, sicer računalniški programer, znan pa le pod vzdevkom Wali.

Wali prihaja iz elitnega 22. kraljevega kanadskega polka in ima vojaške izkušnje iz Afganistana. Leta 2015 je na lastno pobudo odpotoval v Irak, kjer je pomagal v boju proti Islamski državi. Junija 2017 je eden od njegovih kolegov ubil pripadnika Islamske države z razdalje 3,4 kilometra, kar velja za enega najdaljših dokumentiranih ostrostrelskih zadetkov.

Kot da bi gasilec slišal alarm za požar

Wali pravi, da je to, da bo zamudil sinov prvi rojstni dan, najtežji del njegove odločitve, da gre v Ukrajino, poroča CBC. »Pred tednom dni sem še vedno programiral, zdaj grabim protitankovske rakete v skladišču, da ubijam ... To je trenutno moja resničnost.« Kanadskemu francoskemu časopisu La Presse je povedal, da noče imeti popolne invazije pred svojimi očmi. »To, kar počnem, je kratek stik za kanadske politike. Da, seveda jim to ni všeč, toda res čutim, da (v Ukrajini) obstaja močna podpora in ne le moralna.« Dodal je še, da je opazovanje dogajanja v Ukrajini zanj podobno temu, kar gasilec doživi, ko sliši alarm za požar.

Wali pa ni edini tuji borec, ki je odpotoval v vzhodno Evropo, da bi se boril proti ruskim silam. Po besedah ​​ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe se je več kot 20.000 ljudi iz 52 držav odzvalo na poziv predsednika Zelenskega na boj.