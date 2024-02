V tem kampu vas spremenijo v superjunaka. Vstop vašim partnericam je strogo prepovedan

Če ste moški, se lahko na Baliju spremenite v moškega svojih sanj. Kamp Bali Time Chamber je neke vrste moški SPA center, kraj, kamor se pridejo pripadniki močnejšega spola sprostit, razvajat in polepšat. V strogi tajnosti, saj je njihovim partnericam vstop strogo prepovedan, klešejo mišice z najnovejšimi telovadnimi orodji ter krepijo vzdržljivost pod vodstvom izkušenih vaditeljev.

Smo v obdobju dobrih časov – in šibkih moških.

Kamp je skrit v severnih gorah Balija, natančna lokacija pa postane znana le tistim, ki se odločijo, da ga bodo obiskali. Osebje jim obljublja, da jih bodo med njihovim bivanjem v kampu spremenili v superjunake. »Zakaj se v času hiper obilja moški počutimo bolj zaskrbljeni, bolj depresivni, bolj izgubljeni kot kadar koli prej? Zagotoviti moramo razmere, da bodo možje spet postali močni. Smo center za ustvarjanje superjunakov,« sporočajo v oglasu.

Ime tabora ni naključje

Ime tabora Bali Time Chamber ni naključje, pravijo, da gre za resnično verzijo hiperbolične časovne komore Dragon Ball Z, skrivne sobe v anime TV-seriji. V sobi junaki serije pospešijo svojo rast. »Vladajo nam otroci, ki jih nikoli niso uvedli v svet moških. Nikoli jih niso učili, kaj pomeni biti močan moški. Smo v obdobju dobrih časov – in šibkih moških. Zagotoviti moramo razmere, da se močni možje znova dvignejo, ne da bi čakali na vojno,« meni eden od udeležencev kampa.

V kampu so štiri koče, vsaka za štiri ljudi, vsak ima svojo sobo; na voljo so masažna kopel in savna ter hladni bazeni, vse s pogledom na gore. Gostje imajo tudi dostop do bližnjih slapov. V ceno so vključeni hrana, fitnes, pranje perila in čiščenje, hitri internet, masaža ter prevoz z letališča na Baliju in nazaj. In koliko stane obisk? Za en teden je treba odšteti 1290 evrov, za štiri tedne pa 4290. Sami se morate odločiti, koliko vam še manjka do statusa superjunaka.