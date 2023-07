V tej evropski državi za glasbo na plaži tudi 36 tisočakov kazni

Se vam kolca po miru in tišini? Potem jo mahnite na Portugalsko, kjer boste letošnje poletje na plažah uživali zgolj v morju, soncu in šumenju valov. Nizu prepovedi za preživahne in preveč razpuščene dopustnike, s katerimi želijo po portugalskih plažah in letoviških krajih vzpostaviti mirno poletno idilo, se je zdaj pridružila še prepoved navijanja preglasne glasbe. Kdor si bo drznil s pomočjo prenosnih zvočnikov prirediti glasbeno zabavo na plaži, bo namreč lahko že hitro prosil za kredit, saj vas takšno početje lahko stane tudi 36.000 evrov!

Posameznik bo za preglasno glasbo plačal do 4000 evrov.

Kaj je preglasno in kaj še znosna glasnost, portugalske oblasti sicer niso jasno dorekle, so pa tik pred začetkom visoke sezone sklenile, da prepovedo »uporabo zvočne opreme in dejavnosti, ki povzročajo hrup, ki v skladu z zakonom lahko povzroči nelagodje. Uporaba prenosnih zvočnikov, če ob tem motijo druge, je prepovedana. To je v zadnjih letih namreč postalo velika težava.« Kdaj postane glasba premoteča, bodo očitno lahko presodili kar drugi turisti, saj lahko ti pritožbe zaradi hrupa oddajo lokalni pomorski policiji.

Na portugalske plaže se raje odpravite brez prenosnih zvočnikov. FOTO: O_lypa/Getty Images

Tudi največji ljubitelji glasbe bodo zdaj verjetno dvakrat premislili, ali si drznejo na plaži poslušati svojo najljubšo skladbo, predvidene globe so namreč astronomske. Za posameznika se gibljejo med 200 in 4000 evri, če pa boste v skupini, kar je na počitnicah pogost pojav, vam lahko pomorska policija izda globo celo v višini 36.000 evrov. A tudi če vam bodo želeli malce prizanesti, se globe za skupine začnejo pri dveh tisočakih. Povrhu vam bodo zaplenili zvočnike in drugo opremo, s katero ste kalili spokoj.

Najnovejša prepoved preglasne glasbe je sicer zadnja v vrsti dejavnosti, ki si jih ne smete privoščiti na portugalskih plažah. Poleg tega ne smete taboriti zunaj kampov, kuriti ognja v naravi, igre z žogo pa so dovoljene zgolj na območjih, predvidenih temu.