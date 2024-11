Napadi na izraelske navijače v Amsterdamu: pet hospitaliziranih, 62 oseb aretirali

V spopadih med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači, ki so izbruhnili v četrtek zvečer po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, je v bolnišnici pet poškodovanih, policija pa je 62 ljudi aretirala.

Izrael je spopade obsodil. Predsednik Jicak Hercog je dejal, da spominjajo na napad Hamasa 7. oktobra lani.

»Po družbenih medijih kroži več poročil o včerajšnjih nočnih dogodkih v Amsterdamu. Za zdaj je znano, da so pet ljudi prepeljali v bolnišnico, 62 posameznikov pa je bilo aretiranih,« je na omrežju X zapisala amsterdamska policija.

Izraelsko zunanje ministrstvo je prej sporočilo, da je bilo v spopadih ranjenih deset ljudi, še tri Izraelce pa pogrešajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po informacijah amsterdamske TV-postaje AT5 so demonstranti po tekmi metali stole v navijače Maccabija. Že pred tekmo naj bi v bližini stadiona prišlo do posameznih prepirov. Po podatkih policije je do prizorišča poskušalo priti okoli 200 demonstrantov. Prav tako je prišlo do spopadov med izraelskimi nogometnimi navijači in varnostnimi silami v središču mesta.

FOTO: Jeroen Jumelet Afp

Nizozemski premier Dick Schoof je ostro obsodil »popolnoma nesprejemljive antisemitske napade na Izraelce«. »Z grozo sem spremljal poročanje iz Amsterdama,« je nadaljeval in dodal, da je govoril z izraelskim kolegom Benjaminom Netanjahujem in mu zagotovil, da bodo storilci za spopade odgovarjali.

Iz Izraela poslali dve letali za evakuacijo navijačev

Netanjahujev urad je medtem napovedal, da bo poslal dve letali za evakuacijo izraelskih navijačev. Prvo je že na poti proti Amsterdamu. Urad je incident označil »za grozljivega ter zahteval, da nizozemska vlada in varnostne sile odločno in hitro ukrepajo proti izgrednikom ter zagotovijo varnost Izraelcev«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: X/iannet X/iannet Via Reuters

Spopade je ostro obsodil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog.

»Danes zjutraj z grozo gledamo šokantne slike in videoposnetke, za katere smo od 7. oktobra upali, da jih ne bomo nikoli več videli: antisemitski pogrom, ki trenutno poteka proti navijačem Maccabija Tel Aviva in izraelskim državljanom v središču Amsterdama na Nizozemskem,« je zapisal na omrežju X.

Novi izraelski zunanji minister Gideon Sar bo zaradi incidenta še danes odpotoval na nujni diplomatski obisk na Nizozemsko, je napovedalo izraelsko zunanje ministrstvo.