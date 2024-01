V Nemčiji završalo: število protestnikov je vse presenetilo, München je bil prenatrpan

Na ulicah nemških mest se tudi danes zbira več deset tisoč ljudi, ki protestirajo proti skrajni desnici in stranki Alternativa za Nemčijo (AfD). V Berlinu se protestniki zbirajo pred poslopjem zveznega parlamenta, v Münchnu pa so organizatorji protest morali odpovedati zaradi množične udeležbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Najmnožičnejši protest bo po poročanju dpa potekal v Berlinu, kjer so se protestniki začeli zbirati ob 16. uri. Kljub temu, da je policija na protestu sprva pričakovala le nekaj tisoč ljudi, naj bi bilo število protestnikov bistveno višje.

V Münchnu je policija na protestih sprva pričakovala okoli 25.000 ljudi, a se jih je zbralo več kot 80.000. Organizatorji so protest naposled odpovedali zaradi prenatrpanosti mestnega središča, saj je po poročanju dpa policija presodila, da ne more več zagotavljati varnosti.

V Bremnu se je po podatkih policije zbralo približno 40.000 ljudi. Protesta pa so se udeležila tudi številna sindikalna združenja, predstavniki političnih strank in navijači nogometnega kluba Werder Bremen. Protestniki so vzklikali »cel Bremen sovraži AfD« in »združeni proti fašizmu«.

Scholz izrazil podporo

Podporo protestom je izrazil tudi kancler Olaf Scholz. Gospodarski minister Robert Habeck pa jih je označil za »spodbudno dejanje demokracije«. Zunanja ministrica Annalena Baerbock je na današnji konferenci stranke Zelenih dejala, da »se je za demokracija potrebno boriti z vso močjo« in pozvala k nadaljnjim protestom.

Protestniki so se v Berlinu začeli zbirati ob 16. uri. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Protestnikom je podporo z videoposnetkom izrekel tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki se je množicam zahvalil za njihovo »predanost demokraciji«. »Protestniki nam vlivajo pogum. Branijo našo republiko in ustavo pred sovražniki. Branijo našo humanost,« je poudaril.

Steinmeier je dejal tudi, da so se na ulice odpravili ljudje različnih političnih usmeritev in pripadnosti, ampak da »imajo vsi nekaj skupnega - to da so se postavili proti mizantropiji in desnemu ekstremizmu«.

Povod za proteste je razkritje tajnega sestanka skrajnih desničarjev v Potsdamu novembra lani, na katerem so bili med drugim člani AfD in najmanj dva predstavnika konservativne Krščansko-demokratske unije (CDU), na njem pa so govorili o množični deportaciji migrantov oz. remigraciji.

Množični protesti so v Nemčiji potekali tudi v soboto, ko se je na ulicah nemških mest skupno zbralo več kot 300.000 ljudi.