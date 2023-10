V mehiški prestolnici so pripravili razstavo, primerno za pse

Psi in posebna vez, ki jo imajo z ljudmi, so že tisočletja vir navdiha za številne umetnike. V muzeju sodobne umetnosti Rufino Tamayo v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico pa so zdaj šli korak dlje in pripravili razstavo sodobne umetnosti, ki jo lahko obiščejo tako ljudje kot njihovi štirinožni prijatelji.

Kakor je povedala kustosinja Lorenza Errasti, so za razstavo izbrali dela iz muzejske zbirke, zasnovana pa je tako, da jo bodo lahko doživeli ljudje in psi. »Razstava temelji na čustvih. Prijateljska vez, ki obstaja med lastnikom psa in njegovim kosmatincem, je vedno prisotna, še posebno pa zdaj, ko smo jim odprli prostor za skupno doživljanje umetnosti,« je poudarila Errastijeva.

V muzeju v družbi kosmatinca FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

Dela svetovno znanih umetnikov

Razstava z naslovom #ArteyPerros oziroma Umetnost in psi vsebuje dela svetovno znanih umetnikov, kot so Haris Epaminonda, Max Ernst, Mathias Goeritz, Pierre Huyghe, Danh Vo in Mario Garcia Torres, pa tudi »pasjo« pesem Luisa Felipeja Fabra.

Seveda v muzeju veljajo precej stroga pravila pasje prisotnosti, in sicer je dostop omogočen le skozi zadnji vhod, v prostoru so lahko največ štirje psi naenkrat, ves čas morajo biti na povodcu, krajšem od enega metra, minimalna razdalja med razstavljenimi deli in psi s spremljevalci mora biti en meter, kosmatinec pa nikoli ne sme biti brez nadzora.

Vedno morajo biti na povodcu. FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

Učenka šestega razreda osnovne šole Mila Cohen, ki je obiskala razstavo, je novinarjem tiskovne agencije Reuters povedala, da se ji zdi zelo lepo, da je lahko s seboj pripeljala tudi svojo psičko Sakuro. »Rada jo vzamem s seboj, kamor koli grem,« je dejala ob sliki Maxa Ernsta. Tudi drugi obiskovalci so se strinjali z njo in izrazili željo, da bi bilo več takšnih prireditev. »Res bi bilo fantastično, če bi obstajalo več kulturnih prostorov, kjer bi lahko preživljali čas s svojimi kužki,« se je strinjal fotograf Manu Echeverria.