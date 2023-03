V Istri začeli rušiti črne gradnje: strogo bodo ukrepali tudi proti tujim črnograditeljem.

Bager se je včeraj zjutraj blizu Rovinja v Istri na Hrvaškem zaletaval v zid sodobne hiše v lasti ženske iz Pakraca. Zaman so bile besede odvetnika lastnice Dubravka Zeljka, ki je bil navzoč ob rušenju, češ da ima njegova varovanka sklep o stanju iz leta 2017.

V Umagu bodo za zdaj padli trije objekti, še pet v okolici Rovinja in šest na območju Ližnjana.

Pokanje lesa, zidov in strešne pločevine se je slišalo med brnenjem stroja, ki je podiral zgradbo. Črno gradnjo, kot je malo pred tem glavni državni inšpektor Andrija Mikulić zatrdil zbranim novinarjem. »Do tega trenutka smo zaprli stotino nezakonitih gradbišč. Toda to ni konec. Začeli smo in ne bomo odšli,« je zatrdil sedmi sili in dodal, da so pred rušenjem črnih gradenj preverili njihovo dokumentacijo.

»Okrepljeni inšpekcijski nadzori so v Istri, posebno na območju Vodnjana, Bal, Ližnjana in Medulina,« je našteval Mikulić ter navrgel, da je v Istri trenutno še sedem do osem inšpektorjev, ki delajo operativno. Ti so v zadnjih treh tednih opravili več kot sto inšpekcijskih nadzorov.

130 zgradb so podrli od leta 2019.

Na območju Umaga bodo nadaljevali rušenje treh objektov, še pet jih bo padlo v okolici Rovinja in šest na območju Ližnjana. Ob tem je Mikulić še zatrdil, da sta dva istrska črnograditelja že sama začela odstranjevati objekte, še trije pa so v fazi odstranitve.

Kmalu se je odzvalo mesto Rovinj, ki mu županuje Marko Paliaga: »Leta se je opozarjalo na posledice nezakonito zgrajenih hiš, vil z bazeni, pa celo celih turističnih kampov in naselij, ki imajo neposreden učinek na naravno dediščino in krajino.« Poudarili so, da podpirajo vsa prizadevanja državnega inšpektorata, ki je zavihal rokave; zgolj mesto Rovinj je od leta 2017 prijavilo več kot 200 črnih gradenj.

Okrepljeni inšpekcijski nadzori na območju Vodnjana, Bal, Ližnjana in Medulina.

Glavni inšpektor Mikulić pa je navedel, da so od aprila 2019, ko so ustanovili državni inšpektorat, v Istri odstranili 130 nezakonitih gradenj in pobrali za 1,4 milijona evrov denarnih kazni. V vsej hrvaški državi pa je državni inšpektorat od ustanovitve črnograditeljem napisal nad šest milijonov evrov kazni.

Čeprav so začeli rušiti Hrvatici, pa se bodo v nadaljevanju na prangerju znašli tudi Slovenci, pa Avstrijci ter drugi tujci, ki so na Hrvaškem zidali po svoje in brez vseh dovoljenj. »Predpisi na področju gradnje so jasni ter se na vsem teritoriju Hrvaške na vse nanašajo enako – ne glede na vero, narodnost, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, kot nekateri namigujejo,« je bil jasen Mikulić.

Do tega trenutka smo zaprli stotino nezakonitih gradbišč.

Njegovi službeni kolegi pa bodo nad Istro še naprej snemali z brezpilotnimi letalniki, posnetke pa nato primerjali s katastrom ter drugimi posnetki, je sodobne metode razkril glavni inšpektor: »Tu konkretno vidimo precej sprememb.« Najavil je še prihod novih inšpektorjev, ki bodo nadaljevali tovrsten način dela: »Nedopustno je, da imate na kmetijskem območju zidane objekte,« je iz Istre še sporočil Mikulić.