Bi spali v goriljem naročju za 9000 evrov? Tudi to je zdaj mogoče

Bi sedeli na ogromni gorili? Če ste odgovorili da, ste eden od mnogih, ki razmišljajo v to smer. Kitajsko podjetje s pohištvom je začelo proizvajati zofe v obliki gorile, in sicer potem ko so opazili navdušenje spletnih uporabnikov nad takšno obliko oblazinjenega pohištva. Prve gorilje zofe so pravzaprav stvaritev umetne inteligence. Fotografije, ki so jih ustvarili računalniški algoritmi, so aprila letos romale na splet. Objavljene so bile na blogu Inspiring Designs, ki se osredotoča na arhitekturo in notranje opremljanje.

S pomočjo umetne inteligence so ustvarili na ducate fotografij zof, ki so videti kot prave. In če so napredni uporabniki spleta in vsi, ki se spoznajo na ustvarjalne zmožnosti umetne inteligence, takoj vedeli, da ne gre za pravo fotografijo, so tisti, ki so jim orodja, kot je Midjourney, popolnoma neznana, menili, da gre za resnično pohištvo. Navdušeni nad stvaritvijo so pod objavo spraševali, kje bi nenavadno zofo lahko kupili. Podjetje na Kitajskem je zgrabilo priložnost in začelo ustvarjati zofe z bloga. Da so oblikovalsko idejo uresničili, so sporočili na tiktoku.

Kot kaže, je podjetje, ko je odkrilo, da obstaja povpraševanje po nenavadnem artiklu, zavihalo rokave in začelo uresničevati sanje potrošnikov. Resnična verzija gorilje zofe je sicer nekoliko drugačna od tistih, ki jih je narisala umetna pamet, še vedno pa je dovolj podobna velikim primatom, da bo zagotovo šla v promet. Kupci, ki se želijo spočiti v naročju prvakov, bodo na Amazonu morali odšteti 9995 dolarjev (9159,22 evra). Podobno, le da brez umetne inteligence, delujejo kitajska podjetja z oblačili. Ta na podlagi navdušenja uporabnikov spleta nad določeno modno kreacijo to hitro poustvarijo in začnejo prodajati.