V Franciji se pripravlja prepoved, ki bo razočarala ogromno mladih

Francija se pripravlja na prepoved elektronskih cigaret za enkratno uporabo, ker škodujejo tako zdravju kot okolju. Kakor je pred dnevi dejala premierka Elisabeth Borne, bo to del širšega protikadilskega načrta, ki ga bodo začeli izvajati proti koncu leta. In Francija ni edina: podobno prepoved e-cigaret so napovedali tudi v Nemčiji, Belgiji in na Irskem, o njej pa razmišljajo tudi v Veliki Britaniji.

Elektronske cigarete, ki jim Francozi pravijo puff, pri nas pa jim na splošno rečemo vejp, v francoskih trafikah v povprečju stanejo okoli 9 evrov, kar je dober evro manj od škatlice 20 cigaret, v njih pa je dovolj vsebine za 600 pihov, kar je primerljivo s 40 cigaretami. Francoska nacionalna akademija za medicino jih označuje kot še posebno pretkan način navajanja otrok in mladoletnikov na kajenje. S tem se strinja tudi premierka Bornova, ki pravi, da se z njimi razvije »refleks oziroma gib, na katerega se mladoletniki hitro navadijo, in na koncu začno kaditi prave cigarete«.

Proizvajalci se usmerjajo na mlade

Nasprotniki vejpanja v Franciji obtožujejo proizvajalce e-cigaret, ki pretežno izvirajo s Kitajske, da namenoma ciljajo na najstnike, saj svoje napravice odenejo v žive barve, ponujajo pa arome, ki spominjajo na sladkarije, kot so čokolada, lešnik, lubenica in sladkorna pena. Po podatkih francoske Zveze proti tobaku (ACT) je 13 odstotkov najstnikov, starih od 13 do 16 let, vsaj enkrat vejpalo, pri čemer jih je večina prvič to storila že pri 11 ali 12 letih. Kakor pravi predsednik ACT Loïc Josseran, je napovedana prepoved e-cigaret »velika zmaga za družbo. E-cigarete za enkratno uporabo so za številne mlade prvi korak do kajenja. Vejpanje je postalo že prava epidemija.«

Cigarete za enkratno uporabo v Franciji stanejo manj kot škatlica običajnih cigaret.

Šestnajstletni Sam iz Pariza pravi, da je pred dvema letoma začel kaditi e-cigarete. »O njih se je veliko govorilo na tiktoku. Postale so pravi trend. Pa sem pomislil, zakaj pa ne,« priznava mladenič. »E-cigarete za enkratno uporabo so barvite in se mi ne zdijo tako nevarne kot tobak. Najraje imam okusa marelice in sladkorne pene,« je odkrit Sam.

Francoska premierka Elisabeth Borne tudi sama vejpa. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Nasprotniki vejpanja poudarjajo, da e-cigarete za enkratno uporabo ne škodijo le zdravju, ampak tudi okolju. V milijonih napravic, ki jih uporabniki vsak teden odvržejo v smeti, so poleg plastike tudi litijeve baterije, ostanki nikotina in sledi težkih kovin.