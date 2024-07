V državi, kjer dopustuje ogromno Slovencev opozorila o »brutalnih vremenskih razmerah«

V Grčiji, ki jo je te dni prizadelo močno deževje, so zabeležili neverjetno število strel. Tako je Nacionalni observatorij Zeus sporočil, da je bilo v prvem delu srede, ponoči in zjutraj do 12. ure, neverjetnih 12.000 udarov strele, večinoma v severnem delu države.

Poleg strel državo pesti še močno deževje

Močan naliv je tako zajel otok Lezbos in osrednjo Grčijo. Gasilci so šli na teren zaradi več manjših požarov, ki so izbruhnili kot posledica udara strel in jih dež jih ni uspel pogasiti. V nekaterih mestih so bile tudi poplave, a na srečo ni bilo poročil o človeških žrtvah.

Ob tem so Grki prejeli opozorila oblasti o »brutalnih vremenskih razmerah in nevarnosti za zdravje in življenje«. Meteorolog Giorgos Catrafilias je na družbenih omrežjih pozval sodržavljane, naj ostanejo v zaprtih prostorih: »Vso noč bodo prevladovale brutalne vremenske razmere. Danes se ne zadržujte zunaj. Nevihta je lahko zelo daleč od vas in vas vseeno zadene strela,« je opozoril.