V bolnišnico se je zaprla 65-letnica, na kraju policijski specialci (VIDEO)

V bolnišnici v mestu Aachen na zahodu Nemčije se je danes v eno od sob zaprla 65-letna ženska. Policija je potrdila možnost grožnje in sprožila obsežno operacijo, na kraju dogodka so tudi gasilci, poročajo nemški mediji. Kot je sporočila policija, je ženska v bolnišnico vstopila popoldne, kmalu zatem pa so v sobi, kamor se je zaprla, opazili dim.

Na kraju posebne policijske enote

Policija je na kraj poslala posebne enote, iz več prostorov v bolnišnici pa so evakuirali ljudi. Za zdaj ni znano, ali je ženska oborožena in ali ima kakega talca. Prav tako ni znano, ali je komu grozila. Policija zaenkrat tudi nima podatkov o morebitnih poškodovanih, poroča Die Welt.

Tiskovna predstavnica policije v Aachnu je potrdila, da je v bolnišnici »sumljiva oseba« in da je na kraju dogodka »velik kontingent« policistov.

Policija je na družbenem omrežju X še sporočila, da so v okolici bolnišnice zaprte ceste, železniški promet pa je omejen. »Izogibajte se območju, kolikor je mogoče,« je še svetovala.