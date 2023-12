V Beogradu protestni shod: zahtevajo ponovno izvedbo volitev (FOTO)

Dan po predčasnih volitvah v Srbiji nocoj v Beogradu poteka množičen shod opozicije. Ta pred stavbo republiške volilne komisije zahteva ponovno izvedbo beograjskih volitev, ki so bile po njihovem mnenju neregularne.

Dva vidna predstavnika opozicije napovedala gladovno stavko

Poslanci opozicije so vstopili v poslopje, da bi predstavnikom komisije predali, kar pravijo, da so dokazi o nepravilnostih.

Vidna predstavnika opozicije Miroslav Aleksić in Marinika Tepić sta ob tem napovedala gladovno stavko. Kot sta dejala, bosta pri tem vztrajala do razveljavitve rezultatov volitev v Beogradu. Med shodom so protestniki tudi obmetavali stavbo z jajci in poskušali prebiti zaščitno ograjo, poročajo srbski mediji.

REUTERS/Marko Djurica FOTO: Marko Djurica Reuters

V Beogradu je na nedeljskih volitvah največ glasov - 38,9 odstotka - prejela lista okoli v Srbiji vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). S 34,6-odstotno podporo ji sledi glavna opozicijska lista Srbija proti nasilju, kažejo današnje projekcije agencije Ipsos in nevladnega Cesida.

Srbija proti nasilju je zahtevala razveljavitev volitev v Beogradu. Trdijo, da je lista SNS dobila 21.000 glasov več potem ko so v nedeljo več kot 40.000 ljudi, ki nimajo prebivališča v Beogradu, organizirano pripeljali v prestolnico, da bi glasovali za SNS.

Liberalna opozicija je računala na zmago v okoli 1,6-milijonski prestolnici po mobilizaciji opozicije na množičnih protestih proti nasilju, ki so jih organizirali več mesecev po smrtonosnih napadih v maju, v katerih je bilo ubitih 19 ljudi. Možnost zmage so napovedovali tudi analitiki.