V Avstriji zaradi groženj z bombo zaprli več železniških postaj: »Zelo resno je«

Več železniških postaj v Avstriji so zaprli zaradi številnih groženj z bombo v zadnjih nekaj dneh, je v četrtek povedal tiskovni predstavnik policije za nemško agencijo dpa.

Doslej so bile grožnje usmerjene na postaje v glavnih mestih različnih zveznih dežel, je dejal. »To jemljemo zelo resno,« je dodal predstavnik.

V sredo zvečer so se grožnje nanašale na postaje v St. Pöltnu, Salzburgu in Celovcu, v torek na glavno postajo v Linzu, v ponedeljek pa na glavno postajo v Gradcu. Vse postaje so zaprli, železniški promet pa je bil za nekaj ur prekinjen.

»Na postajah so eksplozivi«

Policija je grožnje prejela prek e-pošte, v katerih je bilo zapisano, da je na postajah eksploziv, ki ga lahko sprožijo. Policija nevarnih predmetov za zdaj ni našla.

Avstrijske obveščevalne službe grožnje še naprej preiskujejo. Državno železniško podjetje navedb ni želelo komentirati.