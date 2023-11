V Ameriki obsojen slovenski olimpijec. V zaporu bo kar dolgo, izrekli so mu še milijonsko kazen

Nekdanjega slovenskega olimpijca Luko Klasinca je ameriško sodišče v torek obsodilo na dve leti in pol zaporne kazni. Umetnostni drsalec, ki je leta 1992 na zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu branil barve slovenske zastave, je v času covida-19 ogoljufal ameriško vlado za 1,6 milijona dolarjev, poroča portal Law360.

Krivdo je ob aretaciji junija 2021 zanikal, januarja letos pa jo je priznal. Izrek sodbe je pričakal v hišnem priporu, kazen pa bo začel služiti 8. januarja 2024. Po dveh letih in pol za zapahi bo še tri leta na nadzorovani prostosti.

To pa še ni vse, Klasinc bo moral za goljufijo plačati 3,4 milijona evrov denarne kazni.

Od FBI do aretacije

Kot smo poročali, je tožilstvo trdilo, da je Klasinc dobil skoraj 1,6 milijona dolarjev pomoči za svoje podjetje, kar je potem nakazoval na račune v tujino. Američani so sicer njegove račune zamrznili že septembra 2020, ko so se njegove transakcije banki zazdele sumljive. Klasinc je potem pisal banki, naj mu račune znova odpre, ker je le opravljal plačila poslovnim partnerjem in dobaviteljem opreme.

Sledilo je več nakazil sredstev z računov mednarodnim prejemnikom. Neimenovana banka je posumila na prevaro in zamrznila vse tri račune BOB77 ter Klasinca povprašala o aktivnostih. Ta naj bi nato poslal ponarejeno pismo ameriške uprave za drobno gospodarstvo in s tem poskušal prepričati banko, da račune odmrzne.

Slovenec je 31. maja 2021 prek Istanbula osebno prišel v ZDA in se trikrat oglasil v Bank-1, kjer je uradnike poskušal prepričati, da je šlo za investicije, ki niso povezane s posojili. Uradniki Bank-1 so ga prijavili FBI, ta ga je aretiral. Omenjena banka je ameriški upravi za drobno gospodarstvo vrnila 848.000 dolarjev, ki so ostali na treh blokiranih Klasinčevih računih. (B. C.)