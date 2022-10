Ustvarjen je bil nov sev virusa, njegova smrtnost je kar 80-odstotna!

Znanstveniki z bostonske univerze so kolege obsodili igranja z ognjem, potem ko se je izkazalo, da so v laboratoriju ustvarili nov smrtonosni sev covida. Daily Mail ob tem razkriva, da je ekipa združila omikron in originalni sev koronavirusa iz Wuhana, da bi ustvarila hibridni virus. Slednji je ubil 80 odstotkov miši v študiji.

Razkritja kažejo, da se nevarne raziskave manipulacije z virusi nadaljujejo tudi v ZDA, kljub strahu, da so podobne prakse lahko sprožile pandemijo. »To bi morali popolnoma prepovedati, to je igranje z ognjem,« je dejal profesor Shmuel Shapira, vodilni znanstvenik v izraelski vladi. Ta praksa manipuliranja z virusi v ZDA je bila leta 2017 močno omejena. »Ta raziskava je jasen primer funkcionalne raziskave. Če se želimo izogniti naslednji laboratorijsko ustvarjeni pandemiji, je nujno pospešiti raziskave potencialnih povzročiteljev pandemije,« je dejal dr. Richard Ebright, kemik na Univerzi Rutgers v New Brunswicku v New Jerseyju.

Visoka smrtnost

Nove raziskave sicer niso strokovno pregledane, vendar je zaenkrat jasno, kako je skupina raziskovalcev iz Bostona in Floride izolirala beljakovino omikron, ki je bila vedno prisotna v virusu, a se je sčasoma razvila, da se veže in napada človeške celice. Omikron ima na desetine takšnih mutacij, zaradi katerih je tako nalezljiv, raziskovalci pa so ga dodali prvotnemu sevu, ki se je prvič pojavil v Wuhanu na začetku pandemije. Ob tem so opazovali miši, okužene z novim hibridnim sevom, in jih primerjali s tistimi, okuženimi z originalnim omikronom. Vse okuženi s prvotnim virusom so preživele in so imeli blage simptome, drugače pa je bilo pri novem sevu.

»Pri miših omicron povzroča blago, nesmrtonosno okužbo, medtem ko virus, ki prenaša Omicron S (hibridni sev), povzroča hudo bolezen z 80-odstotno smrtnostjo,« so zapisali znanstveniki v prispevku in dodali, da to signalizira, da čeprav je natanko ta protein, ki je odgovoren za infektivnost, spremembe v drugih delih njegove strukture določajo večjo smrtnost.