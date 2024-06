Upanje za skoraj izumrlo živalsko vrsto

Komaj nekaj centimetrov sta veliki, pa je na njunih hrbtnih plavutih že velika odgovornost. V Indoneziji skoteni samički zebrastega morskega psa Lingka in Spotty Dotty predstavljata upanje za ohranitev svoje vrste, ki je v naravi že skorajda izumrla. Mali junakinji sta del ekološkega programa, s katerim želijo v Indoneziji obnoviti populacijo ogrožene vrste v regiji Radža Ampat.

Osupljivi črtasti živalci sta bili kot jajčeci prepeljani iz programa vzreje v akvariju SEA LIFE Sydney, v teh dneh pa sta končno pokukali na svet. Zdaj naravovarstveniki upajo, da bosta mladički uspešno preživeli prve mesece življenja in postavili temelje za nove generacije zebrastih morskih psov, ki jih naravovarstveniki pošiljajo v naravo v okviru projekta StAR. Ko bosta dovolj veliki, bosta označeni in izpuščeni v morje.

Pogosto počivajo v pesku in koralnih grebenih. FOTO: Johan Holmdahl/Getty Images

Raziskave kažejo, da je na območju Radža Ampata, ki je znano po bogatem morskem življenju in spektakularnih koralnih grebenih, ostalo le še 20 zebrastih psov. »Čeprav je v regiji več obsežnih zaščitenih morskih območij (MPA) in so se številne vrste grebenskih morskih psov v 20 letih izvajanja MPA ponovno okrepile, populacija zebrastih morskih psov ostaja kritična,« pravi Laura Simmons, regionalna kuratorka za SEA LIFE.

Pri projektu StAR upajo, da bodo v desetletju v regiji dosegli populacijo 500 zebrastih morskih psov, kar je najmanjša velikost, potrebna za zdravo in genetsko raznoliko populacijo. Novi par predstavlja majhen korak k okrevanju vrste, vendar bi lahko njuna uspešna izpustitev v naravo vzbudila upanje za druga podobno ogrožena bitja, je dejala Simmonsova.