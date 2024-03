Umetna inteligenca pri Barbari odkrila sledove raka, ki so jih zdravniki spregledali

Orodje, imenovano Mia, je bilo preizkušeno skupaj z britanskimi zdravniki in je analiziralo mamografske slike več kot 10.000 žensk. Večina jih je bila brez raka, Mia pa je uspešno označila vse tiste s simptomi, pa tudi dodatnih 11, ki jih zdravniki niso zaznali.

V svojih najzgodnejših fazah so lahko znaki raka zelo majhni in jih je težko opaziti, kljub temu pa lahko rastejo hitro in postanejo nevarni.

Barbara je bila ena od 11 pacientk, pri katerih je raka zaznala umetna inteligenca. Ker je bil tumor velik le 6 milimetrov, je poleg operacije potrebovala le pet dni terapije z obsevanjem. Bolnice z rakom dojke, katerih tumorji so ob odkritju manjši od 15 milimetrov, imajo v obdobju petih let 90-odstotno možnost preživetja.

Od 10.889 žensk, ki so sodelovale v preskušanju, jih 81 ni želelo pregleda z umetno inteligenco. FOTO: Gettyimages

Barbara je rekla, da je zadovoljna, da je bilo zdravljenje veliko manj invazivno kot pri njeni sestri in mami, ki sta se pred tem prav tako borili z boleznijo.

Brez Mie bi bil rak lahko usoden

Brez pomoči umetne inteligence Barbarin rak morda ne bi bil opažen do naslednje rutinske mamografije tri leta pozneje, takrat pa bi lahko bilo že prepozno.

Orodja, kot je Mia, lahko čas čakanja na rezultate skrajšajo s 14 na tri dni, trdi njegov razvijalec Kheiron. Nobenega od primerov sicer ni analizirala Mia sama – vsakega je preveril tudi specializirani strokovnjak.

Od 10.889 žensk, ki so sodelovale v preskušanju, jih 81 ni želelo, da bi njihove slike pregledala umetna inteligenca, je povedal dr. Gerald Lip, vodja projekta.

Umetna inteligenca bi lahko izboljšala zdravstvo

Orodja AI so na splošno precej dobra pri odkrivanju simptomov določenih bolezni, če so usposobljena na podlagi dovolj podatkov, da se jih naučijo prepoznati. To pomeni, da program napajajo s čim več različnimi slikami teh simptomov od čim bolj raznolikih ljudi.

Bolnice, katerih tumorji so ob odkritju manjši od 15 milimetrov, imajo 90-odstotno možnost preživetja. FOTO: Shutterstock

Zdravniki za raka dojk v povprečju pregledajo približno 5000 slikanj dojk na leto, v enem delovniku pa si jih lahko ogledajo okrog 100. »Obstaja element utrujenosti,« je dejal dr. Lip. »So motnje, nekdo vstopi, nekdo klepeta v ozadju. Obstaja veliko stvari, ki vas lahko vržejo iz običajne rutine. Se zgodi.« Zdravnik upa, da ga bo tehnologija nekega dne lahko v tem smislu razbremenila, da bo več časa lahko preživel s pacienti.

»Mio vidim kot prijateljico in nadgradnjo svoje prakse,« je zaključil.