Ulala, v Španiji najhujši junijski vročinski val po letu 1950, tudi do 44 stopinj

Španija doživlja najhujši junijski vročinski val po letu 1950, saj so temperature na nekaterih mestih presegle 44 stopinj, zaradi česar se je zanetilo veliko število požarov, v celinski Franciji pa še nikoli prej niso zabeležili tako visokih temperatur tako zgodaj v letu.

Zaradi izjemne vročine sta v petek na zahodni obali Francije na plaži Pornichet umrla dva upokojenca.

Vročina in suša sta botrovali izbruhu številnih gozdnih požarov, ki so po uradnih podatkih v nekaj dneh v različnih delih Španije uničili že dobrih 25.000 hektarjev gozda, v Franciji pa so v departmaju Tarn samo danes izbruhnili trije požari.

V Španiji je bilo najhuje v gorovju Sierra de la Culebra blizu meje s Portugalsko na severozahodu države, kjer je uničenih že 20.000 hektarjev gozda, 1700 ljudi pa so prepeljali na varno.

S 44,2 do 44,3 stopinje je bil v Andujarju v Andaluziji v petek postavljen temperaturni rekord za trenutni vročinski val v Španiji, v Franciji pa bo rekord predvidoma dosežen danes, ko naj bi temperature presegle 42 stopinj.

Lokalni rekordi za junijske temperature so bili sicer preseženi že v 11 krajih po Franciji.

Po podatkih španske vremenske službe Aemet naj bi bilo danes s 40 do 43 stopinjami najbolj vroče zlasti v Kataloniji, Navarri in Baskiji na severovzhodu in severu države ter v Andaluziji na jugu. Po poročanju lokalnih medijev so se v španskih mestih ljudje danes že hladili v fontanah in klimatiziranih nakupovalnih središčih.

Tudi ponoči se ozračje ne ohladi, saj v večjem delu obeh držav temperature po sončnem zahodu ne padejo pod 20 stopinj.

Vreme v tem tednu bo tako predstavljalo vrhunec junijskega vročinskega vala, kar je v skladu z opozorili znanstvenikov, da bodo takšni pojavi zaradi podnebnih sprememb nastopili prej kot običajno.