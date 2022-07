Ukrajinci obožujejo Thompsona: poslušajte pesem, ki vključuje ustaški pozdrav (VIDEO)

Marko Perković - Thompson, ki je dobil vzdevek po puški thompson, je priljubljen tudi med branilci Ukrajine.

Med bolj znanimi je pesem Bojna Čavoglave (Čavoglave so Perkovićeva rojstna vas), saj vključuje pozdrav Za dom – spremni (Za domovino – pripravljeni), kar je bil tudi uradni ustaški pozdrav. A to ne moti Ukrajincev, ki so to pesem premierno predvajali na radiu Roks v Kijevu.

In še izvirnik razvpite pesmi: