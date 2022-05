Ukrajina prekinila dobavo ruskega plina, razlog pa »višja sila«

Ukrajina je včeraj prekinila dobavo plina iz Rusije v Evropo, in sicer na dveh ključnih tranzitnih točkah plinovoda v regiji Lugansk. Kot razlog so navedli »višjo silo«, zaradi katere da ne morejo več »izpolnjevati obveznosti«.

»Vmešavanje okupatorskih sil v tehnične procese in spremembe operacijskih tehnologij na plinovodu, med drugim nepooblaščen odvod plina, so ogrozili stabilnost in varnost celotnega ukrajinskega plinovoda,« so povedali pri operaterju plinovodnega omrežja GTSOU, kjer so dodali, da bodo nekaj plina začasno preusmerili na druge transportne točke, s čimer naj bi omogočili njegovo nemoteno pot v Evropo.

Vmešavanje okupatorskih sil v tehnične procese je ogrozilo stabilnost in varnost celotnega ukrajinskega plinovoda.

Na to zagotovilo se je sicer odzval ruski Gazprom, kjer so za državno tiskovno agencijo Tass dejali, da je to glede na načrtovani tok plina nemogoče, kar pa po podatkih ukrajinskega ministrstva za energetiko, ki je Gazprom obtožil, da širijo laži, menda ne drži. Prek omenjenega dela plinovoda v Lugansku je sicer v Evropo vsak dan prišla skoraj tretjina vsega ruskega plina oziroma slabih 33 milijonov kubičnih metrov.

Dobra novica na žalosten dan

Medtem so v predstavniškem domu ameriškega kongresa potrdili dodatno finančno pomoč Ukrajini v višini 40 milijonov dolarjev (38 milijonov evrov), za katero je zaprosil predsednik Joe Biden. »S tem Rusiji in svetu pošiljamo jasno sporočilo, da Združene države Amerike stojimo z Ukrajino in Ukrajinci, ki branijo demokracijo pred rusko agresijo,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Leonid Kravčuk je bil na položaju med letoma 1991 in 1994. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Dobra novica za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter njegove rojake je sicer prišla na zanje žalosten dan, ko je umrl prvi predsednik samostojne Ukrajine Leonid Kravčuk, ki je bil na položaju od leta 1991 do 1994, pred tem pa je bil eden ključnih obrazov ukrajinskega gibanja za samostojnost.

V torek je umrl prvi predsednik samostojne Ukrajine, star je bil 88 let.

»Leonid Kravčuk je poznal ceno svobode. Z vsem srcem si je za Ukrajino želel svobode in prepričan sem, da bomo njegove sanje tudi uresničili. Zmagali bomo in svobodni bomo,« je v čustvenem nagovoru dejal Zelenski.