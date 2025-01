Trump s carinami grozi tudi EU: »Z nami ravnajo slabo, zato prihajajo carine«

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek tudi Evropski uniji zagrozil s carinami, ki so po njegovih besedah edini način za odpravo trgovinskih nesorazmerij med ZDA in EU. Nakazal je še, da bi lahko desetodstotne carine na uvoz iz Kitajske začele veljati že 1. februarja, ko napoveduje tudi uvedbo carin za Mehiko in Kanado.

»Z nami ravnajo slabo, zelo slabo. Tako da se jim obetajo carine,« je na novinarski konferenci v Beli hiši glede EU dejal Trump. »Brez tega ni pravičnosti,« je dejal novi ameriški predsednik, ki ga moti trgovinsko nesorazmerje med stranema.

Že dan prej je Trump tarnal zaradi trgovinskega primanjkljaja, češ da EU ne uvaža zadosti ameriških izdelkov, zlasti avtomobilov in kmetijskih proizvodov. To naj bi želel »izravnati« bodisi z uvedbo carin bodisi s spodbudo za nakup več nafte in plina, poročajo tuje tiskovne agencije.

»V trgovinski vojni ni zmagovalcev«

Oster trgovinski spor je med ZDA in EU izbruhnil že v času Trumpovega prvega mandata. Ameriški predsednik je leta 2018 uvedel carine na uvoz jekla in aluminija, EU pa se je odzvala s povračilnimi carinami na ameriške proizvode, med drugim burbonski viski in motorna kolesa Harley Davidson.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. FOTO: Tingshu Wang Reuters

Trump je v torek ponovil grožnje s carinami tudi glede Kitajske. »Razmišljamo o desetodstotnih carinah za Kitajsko, ker pošiljajo fentanil v Mehiko in Kanado,« je dejal in pri tem omenil enak razlog kot že v preteklosti.

Peking je v odzivu na Trumpove grožnje sporočil, da bo branil svoje »nacionalne interese«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Vedno smo menili, da v trgovinski ali carinski vojni ni zmagovalcev,« je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning.

Kot je dodala, je Peking »pripravljen ohranjati komunikacijo z ZDA, ustrezno naslavljati razlike, širiti vzajemno koristno sodelovanje ter spodbujati stabilen, zdrav in trajnosten razvoj kitajsko-ameriških odnosov,« še navaja AFP.

Na vprašanje, kdaj bi lahko te carine uvedli, je dejal, da je »datum, o katerem razmišljajo, 1. februar«. Prav ta datum je ta teden že omenil kot možnega za uvedbo 25-odstotnih carin proti Kanadi in Mehiki, ki ju obtožuje, da ne ustavita nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja fentanila v ZDA.